¿Qué partidos anunciaron que serán de gobierno con De la Espriella?

El lunes 7 de septiembre se cumplió el plazo para que los partidos anunciaran si se proclamaban como de gobierno en la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

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En pocas palabras, los partidos debían fijar su postura frente al gobierno nacional, ya fuera bajo apoyo, oposición o independiente. El plazo se cerró cumplido el primer mes tras la posesión presidencial del 7 de agosto.

¿Cuáles de gobierno y de oposición?

A los pocos días de la victoria de De la Espriella, la bancada del Pacto Histórico anunció que iba a ser de oposición.

“Ejerceremos una oposición firme, democrática y movilizada frente a cualquier iniciativa que pretenda desmontar los avances conquistados por el pueblo colombiano en materia de reforma agraria, derechos laborales y pensionales, educación pública, paz, libertades democráticas y justicia social”, expuso.

Ahora bien, uno de los que anunció ser de gobierno fue el Partido Liga Gobernantes Anticorrupción. Así lo anunciaron de la misma forma el Partido Conservador y el Centro Democrático.

“Estamos convencidos que, con la seguridad como valor democrático, el emprendimiento y confianza inversionista, la cohesión social como mecanismo para atender a los compatriotas más necesitados y un Estado pequeño, con bajos impuestos y transparente, vamos a reconstruir a Colombia”, este fue el mensaje del CD.

Se debe tener en cuenta que las declaraciones de estos partidos ya fueron radicadas ante el Consejo Nacional Electoral, así como la de Defensores de la Patria, el partido que llevó a De la Espriella a la Presidencia.

Están en trámite las de los partidos de La U, Salvación Nacional, Cambio Radical, AICO, ASI, Alianza Verde, La Fuerza, MAIS, Demócrata, Ecologista, Justa Libres, Liberal, Nuevo Liberalismo y Mira.

El mapa político completo

Así las cosas, de esta forma queda el tablero en el Congreso: