CANAL RCN
Colombia

¿Qué partidos anunciaron que serán de gobierno con De la Espriella?

Así quedó el tablero político tras las declaraciones de los partidos, un punto clave para el desarrollo que tenga el gobierno con el Congreso.

Abelardo de la Espriella
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
09:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El lunes 7 de septiembre se cumplió el plazo para que los partidos anunciaran si se proclamaban como de gobierno en la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

Estos son los ministros más populares del Gobierno de la Espriella tras un mes de su administración
RELACIONADO

Estos son los ministros más populares del Gobierno de la Espriella tras un mes de su administración

En pocas palabras, los partidos debían fijar su postura frente al gobierno nacional, ya fuera bajo apoyo, oposición o independiente. El plazo se cerró cumplido el primer mes tras la posesión presidencial del 7 de agosto.

¿Cuáles de gobierno y de oposición?

A los pocos días de la victoria de De la Espriella, la bancada del Pacto Histórico anunció que iba a ser de oposición.

“Ejerceremos una oposición firme, democrática y movilizada frente a cualquier iniciativa que pretenda desmontar los avances conquistados por el pueblo colombiano en materia de reforma agraria, derechos laborales y pensionales, educación pública, paz, libertades democráticas y justicia social”, expuso.

Ahora bien, uno de los que anunció ser de gobierno fue el Partido Liga Gobernantes Anticorrupción. Así lo anunciaron de la misma forma el Partido Conservador y el Centro Democrático.

“Estamos convencidos que, con la seguridad como valor democrático, el emprendimiento y confianza inversionista, la cohesión social como mecanismo para atender a los compatriotas más necesitados y un Estado pequeño, con bajos impuestos y transparente, vamos a reconstruir a Colombia”, este fue el mensaje del CD.

Presidente Abelardo de la Espriella recorrió la primera línea del Metro de Bogotá: esto dijo
RELACIONADO

Presidente Abelardo de la Espriella recorrió la primera línea del Metro de Bogotá: esto dijo

Se debe tener en cuenta que las declaraciones de estos partidos ya fueron radicadas ante el Consejo Nacional Electoral, así como la de Defensores de la Patria, el partido que llevó a De la Espriella a la Presidencia.

Están en trámite las de los partidos de La U, Salvación Nacional, Cambio Radical, AICO, ASI, Alianza Verde, La Fuerza, MAIS, Demócrata, Ecologista, Justa Libres, Liberal, Nuevo Liberalismo y Mira.

El mapa político completo

Así las cosas, de esta forma queda el tablero en el Congreso:

  • De gobierno: Defensores de la Patria, Salvación Nacional, Demócrata, Liga de Gobernantes, Justa Libres, Centro Democrático, Cambio Radical, La U, ASI, Conservador y Liberal. 11 en total, lo que le aseguraría mayorías.
  • De oposición: Pacto Histórico, MAIS y En Marcha.
  • Independientes: Alianza Verde, MIRA, Ecologista, La Fuerza, AICO y Nuevo Liberalismo.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Cámaras detectaron a una joven que vendía bazuco camuflada como vendedora en el centro de Bogotá

Bogotá

Todo lo que debe saber sobre restricción de celulares en colegios de Bogotá

Ministerio de Salud

Exministro de Salud Guillermo Jaramillo irá a audiencia por revelar información médica de Kevin Acosta

Otras Noticias

Cancillería

Zion Hwang avanzó en su intención de ser colombiano tras reunión con la Cancillería

El creador de contenido surcoreano conoció las condiciones, los pasos y las implicaciones de una eventual solicitud de nacionalidad colombiana.

Dólar

¡Cambio importante en el precio del dólar! Así abrió hoy 8 de septiembre de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 8 de septiembre de 2026.

Deportivo Cali

Rafael Dudamel habló de su futuro en Deportivo Cali tras goleada de Atlético Nacional

Accidente aéreo

Hallaron las cajas negras del avión que se salió de la pista en Miami: esto se sabe

Invima

Alerta del Invima: suplemento para bajar de peso se vende en Colombia de forma ilegal