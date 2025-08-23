¡Un pedalista sudamericano fue protagonista en la etapa 1 de la Vuelta a España! Así está la clasificación general

Este 23 de agosto de 2025 se disputó la etapa 1 de la Vuelta a España 2025, la gran carrera en la que hay una gran expectativa con los pedalistas colombianos.

En esta oportunidad, el recorrido inició en Torino, pasó por Reggia Di Venaria y terminó en Novara. De esa manera, los ciclistas recorrieron exactamente 186.1 kilómetros.

Durante esta primera etapa de la Vuelta a España 2025, hubo un puerto de tercera categoría en La Serra. Este tramo tuvo un desnivel de 338 metros y una distancia de 6.4 kilómetros.

¿Quién ganó la etapa 1 de la Vuelta a España 2025?

En los últimos metros de la etapa 1 de la Vuelta a España, los ciclistas se pararon en los pedales y batallaron hasta el final por la victoria. Sin embargo, el primer lugar fue para el belga Jasper Philipsen, del equipo Alpecin Deceuninck.

Además, detrás de él llegaron Ethan Kane Vernon en el segundo lugar, el venezolano Orluis Alberto Aular en el tercer lugar, Elia Viviani en el cuarto lugar e Iván García Cortina en el quinto lugar.

De esa manera, los primeros 20 lugares de la tabla general de la Vuelta a España 2025 quedaron así:

J. Philpsen (4h 09' 12''). E. Vernon (4''). P. Reinderink (4''). O. Aular Sanabria (6''). N. Vinokurov (6''). K. Bouwman (8''). E. Viviani (10''). I. García (10''). D. González (10''). B. Coquard (10''). G. Silva Coussan (10''). T. Pidcock (10''). M. Mihkels (10''). T. Van Dijke (10''). B. Turner (10'). E. Planckaert (10''). M. Pedersen (10''). D. Cavia (10''). C. Van Uden (10''). G. Garofoli (10'').

Así será la etapa 2 en la Vuelta a España 2025

El domingo 24 de agosto se disputará la etapa 2 de la Vuelta a España 2025. Este iniciará en Alba y terminará en Limone Piemonte después de 159.6 kilómetros.

RELACIONADO Equipo de Egan Bernal confirmó mala noticia a un día de iniciar la Vuelta España 2025

En esa segunda carrera habrá un puerto de segunda categoría, que será justamente Limone Piomente, el lugar de la meta. Ahí, el desnivel será de 503 metros y la distancia de 9.8 kilómetros.