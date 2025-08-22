La Vuelta a España se ve por RCN: ¿cuándo y a qué hora inicia la carrera?

Este sábado 23 de agosto comenzará una nueva edición de la Vuelta a España, una de las tres grandes del ciclismo mundial y escenario ideal para que los mejores pedalistas del planeta muestren su talento. En Colombia, los aficionados podrán disfrutar cada etapa a través de la señal abierta del Canal RCN y también mediante su aplicación oficial, con una transmisión que iniciará desde las 6:00 a.m. (hora colombiana).

La expectativa es alta, pues la competencia no solo reúne a varias figuras internacionales, sino que contará con representación nacional encabezada por ciclistas que despiertan ilusión. Entre ellos sobresale el nombre de Egan Bernal, campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, quien busca seguir demostrando que su calidad y capacidad de lucha permanecen intactas tras superar difíciles momentos físicos.

RCN llevará cada etapa a los hogares colombianos

El Canal RCN ha preparado una amplia cobertura para acercar a los televidentes todos los detalles de esta exigente carrera. Desde el recorrido inicial hasta las llegadas en alto más desafiantes, la señal ofrecerá análisis, comentarios especializados y la emoción en vivo de cada kilómetro. La opción de seguir la competencia por la aplicación oficial permitirá que ningún aficionado se pierda los movimientos estratégicos del pelotón ni las definiciones al esprint.

Egan Bernal, el gran foco de atención nacional

Para Colombia, la Vuelta a España no será solo un espectáculo televisivo, sino una oportunidad para ver a uno de sus ídolos en acción. Egan Bernal llega con la misión de sumar experiencia, buscar protagonismo y medir fuerzas frente a rivales de talla mundial. Su participación genera esperanza, no solo por lo que pueda lograr en la clasificación general, sino también por el mensaje de perseverancia que transmite a todo un país.

Con el inicio de la carrera, el ciclismo internacional se prepara para tres semanas de emociones intensas y el Canal RCN llevará cada pedalazo hasta los hogares colombianos.