Equipo de Egan Bernal confirmó mala noticia a un día de iniciar la Vuelta España 2025

La 80ª edición de la Vuelta a España comenzará este sábado 23 de agosto en Turín (Italia) con la presencia de grandes corredores, donde se destaca la del colombiano Egan Bernal, hombre que será el encargado de liderar el Ineos Grenadiers.

El cafetero buscará ser protagonista durante las 21 etapas de la Vuelta, desde la salida en Turín el 23 de agosto hasta que acabe en Madrid el domingo 14 de septiembre.

En la última grande que disputó Egan (Giro de Italia 2025) cerró entre los diez mejores, dejando grandes sensaciones de cara a la ronda ibérica.

Ineos confirmó baja importante a un día del inicio de la Vuelta

No obstante, previo a esta competencia, su equipo, el Ineos, confirmó una dura noticia que afectó a la escuadra a tan solo un día de inicio de labores.

Mediante sus redes sociales, el Ineos confirmó este viernes 22 de agosto la baja de Lucas Hamilton, corredor que perfilaba como una gran gregario para Bernal.

"Lamentablemente, Lucas Hamilton no se encuentra bien y no podrá competir. Le deseamos una pronta y completa recuperación", informó el equipo.

En lugar del ciclista australiano, se conoció el nombre de Ben Turner, corredor del mismo perfil de Hamilton y que podría dar una mano en la montaña.

"Un cambio de último momento en nuestra alineación #LaVuelta25, ya que Ben Turner se unirá al equipo en la línea de salida en Piemonte", agregó.

Perfil de las 21 etapas de la Vuelta España