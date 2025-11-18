Se definieron los clasificados al Mundial 2026 por Europa y quiénes jugarán repechaje

La jornada de este martes 18 de noviembre dejó nuevas selecciones clasificadas al Mundial de Estados Unidos 2026, un proceso eliminatorio que entra en su recta final y que ya cuenta con 42 de las 48 selecciones confirmadas para la fase de grupos. Europa, uno de los continentes con mayor número de plazas, terminó de definir a sus doce equipos que obtuvieron el boleto directo tras liderar sus respectivos grupos eliminatorios, consolidando así el panorama de cara a la próxima cita orbital.

Entre las selecciones clasificadas se encuentran potencias históricas como Alemania, Francia, España e Inglaterra, así como combinados que tuvieron actuaciones sólidas y regulares, caso de Austria, Noruega o Escocia, que supieron sostener su liderazgo y asegurar su presencia sin depender de repechajes. Portugal, con una campaña sólida, también selló su cupo al quedar en lo más alto del grupo F, mientras que Países Bajos y Bélgica hicieron lo propio en sus respectivas zonas.

En total, los líderes de cada grupo europeo y clasificados directos son: Alemania (grupo A), Suiza (grupo B), Escocia (grupo C), Francia (grupo D), España (grupo E), Portugal (grupo F), Países Bajos (grupo G), Austria (grupo H), Noruega (grupo I), Bélgica (grupo J), Inglaterra (grupo K) y Croacia (grupo L).

Así se jugará el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

Con los cupos directos definidos, el continente europeo ahora centra su atención en el repechaje, un camino que reúne a 16 selecciones que buscarán las últimas cuatro plazas disponibles para la Copa del Mundo. El formato mantiene la esencia de ediciones anteriores: los doce equipos que finalizaron segundos en sus grupos se suman a los cuatro mejores líderes de la Nations League 2024/2025, conformando así un grupo diverso y altamente competitivo.

Entre las selecciones que disputarán el repechaje aparecen combinados de renombre como Italia, Suecia y Polonia, además de otras selecciones que tuvieron campañas destacadas, como Albania, Rumania o Eslovaquia. También participarán Ucrania, República Checa, Irlanda, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Bosnia y Herzegovina y Gales, que vuelve a aparecer como contendiente tras su buen rendimiento reciente.

Las 16 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos para el sorteo del próximo 20 de noviembre, el cual definirá las llaves de semifinales y finales, todas a partido único. Los ganadores de cada ruta obtendrán su tiquete directo al Mundial, completando así el cuadro de 48 selecciones que competirán en Estados Unidos en 2026, un torneo que promete ser uno de los más grandes y trascendentales en la historia del fútbol.