¡Bombazo! Selección se clasificó oficialmente al Mundial 2026 tras 28 años

Este 18 de noviembre de 2025, se jugó un verdadero partidazo en Europa y una selección consiguió su tiquete al Mundial tras 28 años sin poder clasificarse.

Escocia, por el grupo C de las Eliminatorias Europeas, enfrentó a Dinamarca en Hampden Park, el estadio ubicado en Glasgow, y se impuso 4-2.

El partido estaba empatado hasta el minuto 90+3, pero Escocia se jugó la vida, logró romper el empate y estará en la cita mundialista a la que no asistía desde 1998.

"Escocia jugará el Mundial por primera vez desde 1998. Una clasificación para la historia", escribió en X la cuenta oficial de la Copa del Mundo.

Así fue el partido que le entregó la clasificación a Escocia al Mundial 2026

Scott McTominay, con un golazo de chilena, abrió el marcador al minuto 3. Sin embargo, Rasmus Højlund, el delantero danés, puso el partido 1-1 al minuto 57 con un penalti.

Tras ese panorama, Escocia se volvió a lanzar al ataque y celebró el 2-1 por intermedio de Lawrence Shankland, pero Dinamarca empató nuevamente con una anotación de Patrick Dorgu.

No obstante, Escocia no bajó los brazos y encontró el 3-2 al minuto 90+3 y el 4-2 definitivo al 90+9 con un golazo desde la mitad de la cancha.

Así quedó la tabla del grupo C, en las Eliminatorias Europeas, tras clasificación de Escocia al Mundial 2026

Con la victoria agónica vs. Dinamarca, Escocia ganó su grupo y consiguió la clasificación con la que llevaba soñando 28 años.

La tabla quedó así:

Escocia: 13 puntos (+6). Dinamarca: 11 puntos (+9). Grecia: 7 puntos (-2). Bielorrusia: 2 puntos (-13).

Es así como Dinamarca tendrá que jugar el repechaje para intentar seguir soñando con el Mundial 2026.