CANAL RCN
Deportes

¡La Selección Colombia clasificó al Mundial del 2026! Atención a la fecha oficial del sorteo

La Selección Colombia venció a Bolivia y clasificó al Mundial del 2026. Ya hay fecha oficial del sorteo.

Sorteo Mundial de la FIFA 2026
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
08:41 p. m.
La Selección Colombia cumplió el sueño de todo un país, pues este jueves venció 3-0 a Bolivia en Barranquilla y con 25 puntos aseguró su clasificación al Mundial 2026.

RELACIONADO

El triunfo le permitió al equipo de Néstor Lorenzo meterse entre los mejores de Sudamérica y sellar el boleto a la cita mundialista que tendrá sede en Estados Unidos, México y Canadá.

Los hinchas celebraron con emoción la noticia y ya comienzan a pensar en el próximo gran paso: conocer los rivales que tendrá la tricolor en la fase de grupos.

¿Cuándo y dónde será el sorteo del Mundial 2026?

La FIFA confirmó que el sorteo oficial del Mundial 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.. El evento comenzará a las 12:00 del medio día (hora en Colombia).

RELACIONADO

Cabe recordar que esta edición será la primera con la participación de 48 selecciones, lo que ampliará las oportunidades para más países.

Los anfitriones ya tienen su lugar definido en el calendario. Así las cosas, México ocupará la posición A1, Canadá la B1 y Estados Unidos la D1.

Equipos clasificados hasta el momento

Además de Colombia y los tres países anfitriones, varias selecciones ya confirmaron su presencia. En Asia lo hicieron Japón, Corea del Sur, Australia, Irán, Uzbekistán y Jordania. En Oceanía, el cupo fue para Nueva Zelanda. Por Sudamérica, ya celebraron su clasificación Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Con este panorama, la tricolor se suma oficialmente al grupo de naciones que estarán en el torneo de selecciones más importante del planeta, y la ilusión crece de cara a diciembre, cuando se conocerán sus primeros rivales.

Google News Síguenos en Google News

