Néstor Lorenzo se suma a los técnicos que clasificaron a la Selección Colombia a un Mundial

La Selección Colombia volvió a escribir un capítulo dorado en su historia futbolística con la clasificación al Mundial 2026 bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo. El argentino, que asumió el cargo en 2022, se convirtió en el sexto entrenador en guiar al combinado nacional a una Copa del Mundo, un logro que lo ubica junto a nombres emblemáticos de la historia del fútbol cafetero.

Los técnicos que llevaron a Colombia al Mundial

El camino de Colombia en las Copas Mundiales inició en Chile 1962, bajo la dirección de Adolfo Pedernera. En aquella cita, la Tricolor sorprendió al mundo con el recordado empate 4-4 frente a la Unión Soviética, aunque no logró avanzar de la fase de grupos.

La gloria regresaría casi tres décadas después, cuando Francisco 'Pacho' Maturana clasificó a Colombia a Italia 1990 y Estados Unidos 1994. Con él, la Selección logró su primera victoria mundialista y alcanzó los octavos de final en suelo italiano, en una generación marcada por figuras como Carlos Valderrama y Freddy Rincón.

Posteriormente, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez tomó el relevo y condujo al equipo a Francia 1998, en la que sería la tercera clasificación consecutiva de la Tricolor. Aunque el desempeño no superó la fase de grupos, marcó la continuidad de Colombia en el escenario global.

Pékerman y la mejor campaña de la Selección Colombia

Después de 16 años de ausencia, el argentino José Néstor Pékerman devolvió la ilusión al país al llevar a la Selección a Brasil 2014 y Rusia 2018. En territorio brasileño, Colombia firmó su mejor participación en la historia de los mundiales, alcanzando los cuartos de final y quedando en la quinta posición general. James Rodríguez brilló como máximo goleador del torneo con seis tantos, consagrándose como referente internacional.

Cuatro años más tarde, en Rusia 2018, la 'Tricolor' volvió a competir en octavos de final, cayendo en los penaltis ante Inglaterra, en una serie que aún permanece en la memoria de los aficionados.

Hoy, Néstor Lorenzo continúa ese legado, guiando al equipo nacional a la edición 2026 del Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Su nombre se suma a una lista selecta de entrenadores que marcaron la ruta del fútbol colombiano en el escenario más prestigioso del planeta.