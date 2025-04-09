Los mejores memes de la Selección Colombia tras la clasificación al Mundial 2026

El júbilo se desató en las calles y en las redes sociales. Con una contundente victoria 3-0 sobre Bolivia, la Selección Colombia selló su pasaje al Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La noche mágica del fútbol no solo se vivió en el campo, sino también en el mundo digital, donde el ingenio de los aficionados se manifestó en una avalancha de humor y creatividad.

Los memes de la Selección Colombia se convirtieron en el termómetro de la euforia nacional, reflejando el alivio y la alegría de una clasificación que se había hecho esquiva en el último Mundial.

Colombia derrotó a Bolivia y se clasificó al Mundial

La victoria, sellada con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, fue el punto de partida para una ola de creatividad que se extendió en internet.

Sin embargo, en medio de la celebración, un protagonista inesperado se robó el show en la esfera virtual: el veterano goleador Dayro Moreno.

Pese a que el delantero del Once Caldas no era parte de la convocatoria inicial, la insistencia de los aficionados para que fuera llamado no pasó desapercibida.

Dayro Moreno, el rey de los memes en la clasificación de Colombia al Mundial

El clamor por Dayro se hizo viral, y la creatividad de los internautas lo elevó a un estatus de leyenda en la noche de la clasificación.

El punto culminante del evento se produjo cuando el técnico Néstor Lorenzo decidió escuchar a la afición, e hizo ingresar a Moreno en el minuto 81, una decisión que desató la euforia en el estadio.

La llegada de Dayro al campo de juego fue la señal que necesitaban los creadores de contenido para desatar su imaginación.

Los memes de la Selección Colombia con el rostro de Moreno, haciendo alusión a su reconocida pasión por las fiestas y su habilidad innata para anotar goles, inundaron todas las plataformas.

Desde imágenes de él celebrando hasta montajes que lo colocaban como el héroe salvador, los memes de la Selección Colombia se centraron en la figura del jugador, convirtiéndolo en el símbolo de un triunfo que se vivió con la irreverencia y el humor que caracteriza a la cultura colombiana.