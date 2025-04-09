CANAL RCN
🔴EN VIVO🔴 ¡Colombia en la Copa del Mundo! Todo el análisis en el postpartido del partido vs. Bolivia

La espera terminó. Ocho años después, la Selección Colombia vuelve a celebrar una clasificación a la Copa del Mundo.

septiembre 04 de 2025
08:43 p. m.
La espera terminó. Ocho años después, la Selección Colombia vuelve a celebrar una clasificación a la Copa del Mundo. Con autoridad y goles de peso, el equipo de Néstor Lorenzo derrotó 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla y selló su boleto al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Un inicio con tensión, hasta que apareció James

El partido comenzó con dominio colombiano, pero también con la frustración de no concretar en el último cuarto de cancha. La pelota circulaba, la hinchada empujaba desde las tribunas y Bolivia resistía con su arquero Carlos Lampe como figura.

La calma llegó al minuto 31, cuando el capitán James Rodríguez rompió la resistencia boliviana con un golazo que desató la euforia nacional. Tras un pase preciso de Santiago Arias, el ’10’ definió de primera intención y venció a Lampe, confirmando que sigue siendo el líder futbolístico y emocional de esta Selección. Con el 1-0, Colombia bajó revoluciones y se fue al descanso con tranquilidad, sabiendo que la clasificación estaba cada vez más cerca.

Córdoba y Juanfer sellaron la fiesta en Barranquilla

En el segundo tiempo, el ingreso de Juan Fernando Quintero le dio un aire distinto al ataque colombiano. Su visión de juego fue determinante y al minuto 76 asistió a Jhon Córdoba, quien con un potente disparo puso el 2-0. Era su primer gol en Eliminatorias y lo celebró con furia, consciente de lo que significaba.

El broche de oro lo puso el propio Quintero al 85’, cazando un rebote en el área y definiendo con zurdazo cruzado para el 3-0 definitivo. Barranquilla explotó en júbilo y el país entero vibró con la confirmación matemática: Colombia está en el Mundial de 2026.

Una clasificación con ilusión renovada

Con este triunfo, Colombia alcanzó 25 puntos en la tabla, asegurando de manera anticipada su presencia en la próxima cita orbital, tras haberse perdido Catar 2022. El regreso no solo significa un alivio para la afición, sino también un impulso de confianza y unión en el equipo de Lorenzo, que respondió en el momento clave.

La ilusión renace: la Selección vuelve a la élite del fútbol mundial, con figuras históricas como James y Quintero, nuevos referentes como Córdoba, y una generación que ahora sueña con ser protagonista en Estados Unidos, México y Canadá.

El postpartido deja claro que Colombia no solo clasificó, sino que recuperó la esperanza de volver a brillar en un Mundial.

