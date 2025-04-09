CANAL RCN
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia tras haber asegurado su pase al Mundial 2026?

El calendario de la Selección Colombia tras su clasificación al Mundial 2026: próximos rivales y fechas

Selección Colombia cuándo vuelve a jugar tras clasificar al Mundial
Foto: AFP

septiembre 04 de 2025
08:41 p. m.
Tras un emocionante encuentro en Barranquilla que selló su clasificación, la Selección Colombia aseguró su cupo en el Mundial de 2026, luego de ganarle 3-0 a Bolivia.

Bajo la dirección de Néstor Lorenzo, el equipo recuperó el camino del triunfo y la confianza de su afición, logrando un cupo en la máxima cita del fútbol mundial después de la ausencia en Catar 2022.

La victoria 3-0 sobre Bolivia en un estadio Metropolitano eufórico no solo fue una celebración, sino la confirmación de que la 'Tricolor' volvió a una Copa del Mundo.

Ahora, la pregunta que todos los seguidores se hacen es: cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia tras haber asegurado su pase al Mundial 2026.

Selección Colombia y su último rival en las Eliminatorias

A pesar de la clasificación, el camino de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas aún no ha terminado.

Le resta un partido oficial contra Venezuela en condición de visitante para culminar el calendario y además dos encuentros amistosos que servirán como preparación para la gran cita mundialista.

La 'tricolor' se enfoca ahora en la recta final de un año con subidas y bajadas, pero con la mente puesta en construir un equipo competitivo para el Mundial del 2026.

¿Qué sigue para la Selección Colombia tras haber clasificado al Mundial?

El próximo desafío de la Selección Colombia será el martes 9 de septiembre, en un partido que enfrentará a Venezuela en el estadio Monumental de Maturín, a partir de las 6:30 p.m.

Esta será la última prueba oficial del equipo en las Eliminatorias, un partido que servirá para consolidar la plantilla.

Además, la 'Tricolor' tiene programados dos partidos amistosos que pondrán a prueba a sus jugadores. El 11 de octubre se enfrentará a México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y el 14 de octubre hará lo propio contra Canadá en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Estos encuentros son una oportunidad crucial para que el cuerpo técnico evalúe a nuevos talentos y consolide la estrategia de juego. De esta manera, la Selección Colombia tras haber asegurado su pase al Mundial 2026 se convierte en la hoja de ruta para el equipo que buscará dejar una huella en la Copa del Mundo.

