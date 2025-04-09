CANAL RCN
Deportes

¡Alisten maletas, Colombia ya está en el Mundial 2026! Los goles del triunfo frente a Bolivia

Colombia venció 3-0 a Bolivia en Barranquilla, llegó a 25 puntos y selló su regreso al Mundial 2026 después de ocho años.

Colombia clasificó al Mundial 2026
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
08:26 p. m.
COLOMBIA - BOLIVIA BANNER

La felicidad se desbordó en todo el país. La Selección Colombia aseguró su clasificación al Mundial de 2026 luego de derrotar 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Con este resultado, los dirigidos por Néstor Lorenzo alcanzaron 25 puntos y confirmaron su presencia en la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La noche estuvo llena de emociones, pues aunque el equipo dominó gran parte del encuentro, le costó concretar en el último cuarto de cancha. Sin embargo, aparecieron los referentes y los goles que sellaron una clasificación muy esperada.

James abrió el camino con un golazo

Al minuto 31, el capitán James Rodríguez rompió la sequía y puso a celebrar a más de 40 millones de colombianos.

Tras un gran pase de Santiago Arias, James definió de primera intención y sorprendió a la defensa boliviana, incluido al arquero Carlos Lampe, que solo pudo mirar cómo el balón se metía en el arco.

Ese gol le dio tranquilidad a Colombia, que mantuvo la posesión, aunque bajó un poco el ritmo antes de irse al descanso.

Córdoba y Juanfer sentenciaron la clasificación

En el segundo tiempo, los cambios dieron resultado. Al minuto 76, Jhon Córdoba recibió una asistencia de Juan Fernando Quintero y con un potente remate puso el 2-0. La celebración fue eufórica, pues era el primer gol del delantero en Eliminatorias.

La fiesta se completó al 85’, cuando Quintero, figura silenciosa del partido, aprovechó un rebote y con zurdazo selló el 3-0 definitivo.

Ocho años después, Colombia regresa a un Mundial, y lo hace con una actuación convincente, goles de peso y la ilusión intacta de volver a ser protagonista en la cita más importante del fútbol, a pesar de los altibajos que tuvo en eliminatoria.

