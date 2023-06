La Selección Colombia ya conoce su próximo rival para los cuartos de final del Mundial Sub-20

Este 31 de mayo, se llevó a cabo la segunda fecha en la fase de octavos de final del Mundial Sub-20, en donde se disputaron los partidos Brasil vs. Túnez, Colombia vs. Eslovaquia, Argentina vs. Nigeria e Inglaterra vs. Italia.

La Selección Colombia, que se encuentra invicta en el campeonato, venció 5-1 a Eslovaquia, en donde hubo doblete de Oscar Cortés y Tomás Ángel, además de la anotación de Yaser Asprilla. En la siguiente fase se encontrará con el equipo italiano.

☕🇨🇴¡Llovió café en ̶e̶l̶ ̶c̶a̶m̶p̶o̶ ̶ San Juan!



Colombia ganó, gustó, goleó y sueña con la #U20WC. #U20WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 31, 2023

Por su parte, Brasil, uno de los favoritos a ganarse el campeonato, consolidó su lugar goleando 4 a 1 a Túnez. Con goles de Marcos Leonardo, Andrey Santos y Matheus Martins. Cabe destacar que, el equipo brasilero no contará con Arthur ni con Robert Renan, en el partido frente a Israel por los cuartos de final por acumulación de tarjetas.

¡Sambando a cuartos! 🕺🇧🇷



Brasil goleó a Túnez 4-1 y jugará ante Israel. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 31, 2023

Ahora bien, la gran sorpresa de la fecha fue la eliminación del equipo anfitrión a cargo de Nigeria, con dos goles a cero. El conjunto nacional llegaba a este encuentro de primero en el grupo A, con nueve puntos. Le ganó 2-1 a Uzbekistán, 3-0 a Guatemala y 5-0 a Nueva Zelanda. En cambio, el equipo africano ocupó el tercer lugar en el grupo D, con 6 puntos, luego de haber vencido a República Dominicana e Italia y haber perdido contra Brasil.

¡Las Águilas vuelan hasta los cuartos de final!🦅🇳🇬#U20WC pic.twitter.com/FjCDquj6VA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 31, 2023

Resultados de la Selección Italia Sub-20

La Selección italiana viene mostrando un alto nivel futbolístico, en la fase de grupos venció 3 -2 a los brasileños y goleó a Republica Dominicana con 3 goles por encima.

¡La felicidad de los Azzurri 🇮🇹 que clasificaron a los cuartos de final!#U20WC pic.twitter.com/HRRR3Dn98E — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 31, 2023

En la segunda fecha por lo octavos de final volvió a ganar contra Inglaterra, campeón europeo, quien venia de empatar sin goles contra Israel en la fase anterior del campeonato.

Este partido se jugó en el Estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en Buenos Aires, con el arbitraje del brasileño Ramón Abatti. Los goles fueron marcados por Tommaso Baldanzi a los 8 minutos y el segundo llegaría desde el punto penalti por de Cesare Casadei a 3 minutos del final del partido.