Triste debut para Colombia sub-17 en el Mundial femenino: vea la goleada 4-0 frente a España

La selección Colombia femenina sub-17 tuvo un inicio complicado en el Mundial que se disputa en Marruecos, al caer goleada 4-0 frente a España en su primera presentación del certamen. El conjunto nacional no logró desplegar su mejor versión y se vio ampliamente superado por una selección europea que impuso su ritmo, dominio y precisión desde los primeros minutos del compromiso.

El partido, disputado en un ambiente lleno de expectativa, terminó dejando una sensación amarga en el equipo tricolor, que llegaba con la ilusión de empezar con pie derecho en la cita mundialista. Sin embargo, el poderío técnico y táctico de España marcó la diferencia, demostrando por qué es considerada una de las grandes candidatas al título de esta categoría.

España impuso su jerarquía desde el arranque

Desde el pitazo inicial, España mostró una propuesta ofensiva arrolladora, basada en la tenencia del balón y en la presión alta que desarticuló los intentos de salida del equipo colombiano. Las europeas aprovecharon los espacios por las bandas y la velocidad de sus atacantes para generar constante peligro, lo que rápidamente se reflejó en el marcador.

Colombia, por su parte, intentó reponerse, pero la intensidad del rival no le permitió tener la posesión ni generar juego en campo contrario. Las transiciones rápidas y la precisión en el último pase fueron determinantes para que España asegurara una victoria contundente que deja a la selección nacional sin margen de error para lo que viene.

Colombia deberá reaccionar en la siguiente jornada

Tras este tropiezo, la selección Colombia sub-17 femenina deberá pasar página rápidamente y concentrarse en sus próximos dos compromisos del Grupo E, donde enfrentará a Corea del Sur y Costa de Marfil.

El cuerpo técnico tendrá la tarea de ajustar detalles en defensa y encontrar un mayor equilibrio en el mediocampo para recuperar la confianza del grupo. Aunque la derrota es dura, el torneo apenas comienza y todavía hay opciones de avanzar a la siguiente fase si el combinado tricolor logra sumar resultados positivos en los próximos encuentros.