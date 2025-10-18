Colombia venció a Francia y se consagró tercera en el Mundial Sub-20: así fue el triunfo

La Selección Colombia Sub-20 volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol nacional. El equipo dirigido por César Torres venció 1-0 a Francia y se quedó con el tercer lugar del Mundial Sub-20, gracias a un gol tempranero de Óscar Perea, quien aprovechó un error de la defensa europea apenas a los 2 minutos de juego.

El delantero se filtró entre los zagueros franceses y, con un zurdazo imparable, selló el marcador que le dio la victoria a la Tricolor.

Con este resultado, Colombia repite la hazaña conseguida en 2003, cuando el equipo dirigido por Reinaldo Rueda también terminó en el podio del certamen.

El gol de Óscar Perea que hizo vibrar a todo un país

La anotación de Perea se convirtió en una muestra del carácter y la intensidad con la que la Selección afrontó el compromiso, dominando en varios pasajes del partido y controlando los ataques franceses.

Francia, que venía de caer en semifinales ante Marruecos por penales, no logró reaccionar ante el golpe inicial y se vio superada por la presión y velocidad de los colombianos, más allá de que en los últimos minutos casi logra el empate.

Un premio histórico para la Colombia Sub-20

Con este triunfo, Colombia recibirá un premio de 300 mil dólares, equivalentes a cerca de 1.100 millones de pesos colombianos, por haber alcanzado el tercer puesto del torneo.

El campeón del Mundial Sub-20 se llevará un millón de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 500 mil dólares. Más allá del dinero, la victoria reafirma el potencial del fútbol juvenil, logran la segunda medalla para el país a nivel masculino en toda la historia.