Colombia pisó fuerte y goleó a Perú en su debut de la Liga de Naciones: vea los goles

La Selección Colombia Femenina comenzó con el pie derecho su camino en la Liga de Naciones, torneo que otorga cupos al próximo Mundial. En el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia se impuso con autoridad 4-1 ante Perú, dejando una gran impresión en su debut oficial y confirmando su favoritismo dentro del grupo.

Desde el pitazo inicial, la ‘Tricolor’ mostró superioridad, dominio en la posesión y una ofensiva contundente. El primer gol llegó gracias a Leicy Santos, quien convirtió con categoría un tiro penal tras una falta dentro del área. Más adelante, Daniela Montoya amplió la ventaja con un potente cabezazo luego de un cobro de tiro de esquina que desató la celebración de los más de 4 mil aficionados presentes en el estadio.

Leicy Santos, la figura del partido en el Atanasio Girardot

La volante del Atlético de Madrid fue la gran figura de la noche. Además de abrir el marcador desde los doce pasos, Leicy Santos marcó el tercer tanto tras aprovechar un pase filtrado en el área chica, demostrando su olfato goleador y su liderazgo dentro del campo. Colombia se mostró sólida en todos los sectores, presionando alto y generando constantes llegadas frente al arco peruano.

En el cierre del encuentro, Ivonne Chacón sentenció la goleada con una definición sutil en el minuto final, tras un gran pase que la dejó mano a mano frente a la arquera visitante. Perú descontó con un tanto aislado, pero nunca logró poner en riesgo la amplia superioridad colombiana.

Próxima parada: Ecuador, un reto para confirmar el liderazgo

Con esta victoria, Colombia suma sus primeros tres puntos y toma impulso en la primera fecha de la Liga de Naciones Femenina, que funciona como clasificatoria rumbo al próximo Mundial. La segunda jornada se disputará el martes, con los duelos Bolivia vs. Chile, Uruguay vs. Argentina, Paraguay vs. Venezuela y Ecuador vs. Colombia, partido que será clave para medir la consistencia del equipo nacional fuera de casa.

La ‘Tricolor’ comienza con ilusión y buen fútbol, demostrando que está lista para luchar por un cupo directo al Mundial y seguir consolidando su lugar entre las potencias del fútbol femenino sudamericano.