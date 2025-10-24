CANAL RCN
Deportes Video

Colombia pisó fuerte y goleó a Perú en su debut de la Liga de Naciones: vea los goles

La selección Colombia Femenina goleó de manera contundente a Perú en la Liga de Naciones. Vea el resumen y los goles.

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
08:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia Femenina comenzó con el pie derecho su camino en la Liga de Naciones, torneo que otorga cupos al próximo Mundial. En el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia se impuso con autoridad 4-1 ante Perú, dejando una gran impresión en su debut oficial y confirmando su favoritismo dentro del grupo.

Desde el pitazo inicial, la ‘Tricolor’ mostró superioridad, dominio en la posesión y una ofensiva contundente. El primer gol llegó gracias a Leicy Santos, quien convirtió con categoría un tiro penal tras una falta dentro del área. Más adelante, Daniela Montoya amplió la ventaja con un potente cabezazo luego de un cobro de tiro de esquina que desató la celebración de los más de 4 mil aficionados presentes en el estadio.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 1-1 Perú, Liga de Naciones Femenina: vea el juego en directo
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 1-1 Perú, Liga de Naciones Femenina: vea el juego en directo

Leicy Santos, la figura del partido en el Atanasio Girardot

La volante del Atlético de Madrid fue la gran figura de la noche. Además de abrir el marcador desde los doce pasos, Leicy Santos marcó el tercer tanto tras aprovechar un pase filtrado en el área chica, demostrando su olfato goleador y su liderazgo dentro del campo. Colombia se mostró sólida en todos los sectores, presionando alto y generando constantes llegadas frente al arco peruano.

En el cierre del encuentro, Ivonne Chacón sentenció la goleada con una definición sutil en el minuto final, tras un gran pase que la dejó mano a mano frente a la arquera visitante. Perú descontó con un tanto aislado, pero nunca logró poner en riesgo la amplia superioridad colombiana.

Próxima parada: Ecuador, un reto para confirmar el liderazgo

Con esta victoria, Colombia suma sus primeros tres puntos y toma impulso en la primera fecha de la Liga de Naciones Femenina, que funciona como clasificatoria rumbo al próximo Mundial. La segunda jornada se disputará el martes, con los duelos Bolivia vs. Chile, Uruguay vs. Argentina, Paraguay vs. Venezuela y Ecuador vs. Colombia, partido que será clave para medir la consistencia del equipo nacional fuera de casa.

Ecuador goleó 4-0 a Bolivia en el inicio de la Liga de Naciones: vea el resumen y goles
RELACIONADO

Ecuador goleó 4-0 a Bolivia en el inicio de la Liga de Naciones: vea el resumen y goles

La ‘Tricolor’ comienza con ilusión y buen fútbol, demostrando que está lista para luchar por un cupo directo al Mundial y seguir consolidando su lugar entre las potencias del fútbol femenino sudamericano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ciclismo

Dolor en el ciclismo mundial: falleció corredor tras estar varias semanas en coma

Selección de Ecuador

Ecuador goleó 4-0 a Bolivia en el inicio de la Liga de Naciones: vea el resumen y goles

Selección Colombia Femenina

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 4-1 Perú, Liga de Naciones Femenina: vea el juego en directo

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 24 de octubre: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 24 de octubre de 2025 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Abuso a menores

Reconocida academia de danza denunció a uno de sus docentes por presuntos abusos sexuales contra sus alumnas

La academia entregó las pruebas a la Fiscalía y alertó a otras instituciones donde el maestro trabajaba con menores de edad.

Ucrania

¿Mercenarios colombianos ya están en ambos bandos en la guerra de Rusia y Ucrania? Lo que se sabe

Gustavo Petro

Vidente hizo contundente predicción sobre Gustavo Petro en medio de la tensión con Estados Unidos

Alimentos

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño