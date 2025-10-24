CANAL RCN
🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 4-1 Perú, Liga de Naciones Femenina: vea el juego en directo

Vea aquí en vivo y en directo la primera fecha de la Ligas de Naciones Femenina Conmebol entre Colombia y Perú.

octubre 24 de 2025
07:03 p. m.
A partir de este viernes, nueve selecciones femeninas de Sudamérica darán el histórico puntapié inicial a la Liga de Naciones, el primer clasificatorio a un Mundial de Fútbol de mayores que, según expertos, dará nuevos "condimentos" para elevar la competencia del fútbol de mujeres.

Sin Brasil, clasificada como anfitriona de la Copa del Mundo femenina de 2027, las seleccionadas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela disputarán a partir de este viernes dos cupos directos y dos de repechaje para la cita orbital.

Pese a la notable ausencia de la Canarinha, campeona de la Copa América de 2025 en Ecuador, el clasificatorio bajo el formato todos contra todos, que se extenderá hasta junio de 2026, es considerado como un evento clave para la consolidación del fútbol femenino.

"Para toda la gente que acompaña, es un momento histórico (...) son pasos importantes que van a hacer que el fútbol femenino se siga desarrollando", dijo a la AFP la entrenadora argentina Daniela Díaz.

La estratega, que dirige a Universidad Católica en la Superliga femenina de Ecuador, se emociona al pensar en el impacto que un torneo así tendrá en la afición y las selecciones.

"La gente va a poder ir a los estadios y eso es algo nuevo para el fútbol femenino, que el equipo visitante sienta tu hinchada", comentó. Para las jugadoras "todo va a ser aprendizaje".

"Estas eliminatorias van a ser durísimas por lo último que pude ver en Copa América, así que creo que todas van a sumar partidos importantes (...) ese roce hace crecer a todos", anticipó Díaz.

Este viernes también se enfrentarán en Buenos Aires la selección argentina contra Paraguay, que en la reciente Copa América tuvo a una de las goleadoras del torneo, la joven Claudia Martínez.

Colombia, favorita para quedarse con uno de los cupos al Mundial, cerrará la primera jornada del certamen en un duelo ante Perú a las 6:00 p.m., en el Atanasio Girardot de Medellín.

La siguiente jornada será el martes 28 de octubre, cuando hará su debut el combinado uruguayo.

