Colombia logró su décimo podio en el Sudamericano Sub-20: así quedó el palmarés

Este domingo 16 de febrero, la Selección Colombia Sub-20 aseguró su medalla de bronce en el Sudamericano de Venezuela 2025. El combinado nacional reclamó su décimo podio en el certamen juvenil organizado por la Conmebol y aseguró su cupo en el Mundial de Chile 2025. Los de César Torres no se ahorraron una gota de sudor y dejaron el nombre de nuestro país en lo más alto.

La 'amarilla' tuvo un comienzo prometedor en territorio venezolano luego de salir victoriosa del Grupo B. Recordemos que en dicha instancia empató con Argentina (1-1) y logró tres triunfos: 1-0 vs. Ecuador, 3-2 vs. Bolivia y 1-0 vs. Brasil. Así las cosas, sumó 10 unidades, superando a la 'albiceleste' (8) y a la 'verdeamarela' (6).

Sin embargo, no pudo mantener el nivel en el hexagonal final y quedó por fuera de la pelea por el título. Después de golear 4-0 a Paraguay 'pinchó' contra Argentina y Brasil. Pues bien, concentró sus esfuerzos en conseguir el cupo a la cita orbital y logró dicho objetivo tras superar 3-1 a Chile. En la última fecha enfrentó a Uruguay y mostró una buena versión para asegurar el bronce.

Selección Colombia Sub-20, segundo bronce consecutivo

La 'amarilla, azul y roja' volvió a ser tercera en el Sudamericano Sub-20. En 2023, año en el cual Colombia albergó dicho torneo, tuvo que conformarse con el bronce tras quedar a dos puntos de Uruguay y a tres de Brasil.

Ya es el quinto bronce para Colombia en el Sudamericano. También se colgó ese metal en 1964, 1985 y 1992. Los de Torres ahora se enfocarán el la cita orbital que se llevará a cabo en territorio chileno. Este campeonato comenzará el próximo 27 de septiembre y finalizará el 19 de octubre. Será la 12 participación de nuestro país.

Selección Colombia Sub-20: su palmarés en el Sudamericano