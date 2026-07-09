Juzgado niega solicitud de Nicolás Petro y Day Vásquez seguirá colaborando con la justicia

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla declaró improcedente la solicitud presentada por Nicolás Petro para dejar sin efecto el principio de oportunidad que cobija a Day Vásquez dentro de las investigaciones que adelanta la justicia.

Con esta decisión, el acuerdo judicial permanece vigente y Vásquez podrá continuar colaborando con las autoridades en el marco de los compromisos adquiridos con la Fiscalía. La determinación representa un nuevo capítulo dentro del proceso judicial que involucra a la expareja.

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El principio de oportunidad se mantiene vigente

La petición de Nicolás Petro buscaba que se revisara y dejara sin efectos el principio de oportunidad concedido a Day Vásquez. Sin embargo, el despacho judicial consideró que la solicitud no podía prosperar y la declaró improcedente.

De esta manera, las condiciones establecidas en el acuerdo continúan en firme. Vásquez mantiene su disposición de aportar información y elementos que puedan ser de utilidad para el esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación.

Vásquez es testigo clave en el proceso judicial por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el hijo del presidente Gustavo Petro y su expareja, Nicolás Petro.

El principio de oportunidad es una figura contemplada en el sistema penal colombiano que permite, bajo determinadas condiciones y con control judicial, suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal frente a una persona que cumple los compromisos establecidos con la Fiscalía.

¿Qué sigue para Day Vásquez?

Con el pronunciamiento del juzgado, Day Vásquez continuará vinculada al proceso de colaboración con la justicia en los términos que fueron establecidos previamente.

La decisión también mantiene vigente el escenario judicial en el que Nicolás Petro y Vásquez han tenido posiciones enfrentadas. El hijo del presidente Gustavo Petro ha cuestionado diferentes actuaciones relacionadas con el proceso y había acudido ante la justicia para intentar modificar la situación jurídica de su expareja.

Ahora, con la determinación del Juzgado Segundo Penal de Barranquilla, el principio de oportunidad de Vásquez queda en firme, por lo que podrá seguir cumpliendo los compromisos adquiridos dentro del acuerdo.

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La decisión se conoce mientras avanzan los distintos procesos derivados de las investigaciones que han rodeado a Nicolás Petro y Day Vásquez, cuyos nombres han estado en el centro de uno de los casos judiciales de mayor atención pública en el país.