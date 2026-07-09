Imágenes sensibles: piloto rescata a su rival entre las llamas tras brutal accidente en pista

Lo que debía ser una jornada habitual de velocidad y adrenalina en el automovilismo internacional estuvo a punto de convertirse en una tragedia desgarradora.

Durante el desarrollo de una carrera de turismos, un violento choque múltiple desencadenó un voraz incendio en pista que dejó a un piloto atrapado dentro de su vehículo envuelto en llamas y al borde de la muerte. Sin embargo, la rápida y heroica intervención de uno de sus rivales evitó un desenlace fatal en una escena que le ha dado la vuelta al mundo.

Video del impactante accidente en el automovilismo

El siniestro ocurrió en plena competencia cuando varios vehículos perdieron el control en un sector crítico del circuito. El impacto lateral involucró a un coche que se desplazó sin control e impactó violentamente contra el Ferrari conducido por el piloto británico Ollie Millroy.

Tras la colisión, el automóvil de Millroy quedó envuelto instantáneamente en una bola de fuego, imposibilitando que el corredor pudiera salir del habitáculo por sus propios medios debido a la magnitud de los golpes y la densidad del humo.

A diferencia de lo que dictan los protocolos habituales, donde los competidores deben mantener su marcha mientras ingresan los servicios de asistencia y bomberos, el piloto neerlandés Loek Hartog —quien venía a pocos metros con su vehículo— presenció la emergencia y tomó una decisión crucial.

Al percatarse de que no había comisarios de pista en la zona y que las llamas consumían rápidamente la estructura, Hartog detuvo su carro a un costado de la pista, se desabrochó el arnés y corrió directamente hacia el fuego.

Toda la impactante secuencia quedó registrada por la cámara a bordo (onboard) del auto de Hartog. En apenas 49 segundos, el piloto neerlandés intentó abrir la puerta del conductor sin éxito debido al intenso calor, por lo que rodeó el carro, arrancó la puerta del copiloto, utilizó un extintor para sofocar parcialmente el fuego en la cabina y desenganchó los cinturones para extraer a Millroy a la fuerza antes de que fuera demasiado tarde.

Millroy fue trasladado a un centro asistencial con múltiples fracturas en las costillas, la clavícula, la mano y una contusión pulmonar, pero fuera de peligro vital. Desde el hospital, el piloto británico expresó su eterna gratitud hacia su colega declarando: "Esta noche sigo vivo exclusivamente gracias a un hombre, Loek Hartog, que arriesgó su propia vida para sacarme del coche. Te debo la vida".

Por su parte, Hartog restó importancia a su etiqueta de héroe asegurando que al ver el vehículo en llamas no dudó ni un segundo en detenerse para salvar la vida de su compañero de pista.