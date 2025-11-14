CANAL RCN
Deportes

Colombia cayó frente a Francia y quedó eliminada del Mundial sub-17: vea los goles

La selección Colombia sub-17 quedó eliminada del Mundial tras caer contra Francia inmerecidamente.

Colombia
Foto: FCF

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
10:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia Sub-17 cerró su participación en el Mundial que se disputa en Catar con una derrota que dejó un sabor amargo. El combinado nacional cayó 2-0 frente a Francia este viernes 14 de noviembre y quedó eliminado del certamen, en un partido en el que el marcador no reflejó lo visto en el terreno de juego. El equipo dirigido por Fredy Hurtado luchó hasta el último minuto, generó múltiples oportunidades y mostró carácter, pero la falta de eficacia terminó pasándole factura en una tarde que pudo tener un desenlace muy diferente.

Un primer tiempo discreto y una reacción con personalidad

Colombia no tuvo un buen arranque. Los primeros 45 minutos fueron complejos para el conjunto cafetero, que no logró imponer su estilo y cedió espacios que Francia aprovechó para abrir el marcador. La presión alta del rival y algunos desajustes defensivos hicieron que los dirigidos por Hurtado fueran superados en varios pasajes de la etapa inicial.

Colombia siguió de largo: Londoño aumentó la ventaja con un remate al ángulo
RELACIONADO

Colombia siguió de largo: Londoño aumentó la ventaja con un remate al ángulo

Sin embargo, el descanso cambió la cara del equipo. En el segundo tiempo, Colombia adelantó líneas, ganó duelos individuales y metió a Francia en su propio campo. Durante gran parte de la etapa complementaria, el balón circuló cerca del arco galo, obligando al portero francés a convertirse en la gran figura del compromiso con intervenciones determinantes que evitaron el empate.

Opciones claras, falta de definición y un cierre cruel

El impulso ofensivo colombiano generó numerosas opciones claras, pero la ansiedad en el último toque y la falta de tranquilidad dentro del área impidieron concretar el 1-1 que, por juego y ambición, parecía merecido. La presión constante dejó espacios atrás y, en la última jugada del encuentro, un contragolpe fulminante de Francia sentenció el 2-0 definitivo.

🔴EN VIVO🔴 Colombia 0-2 Francia, Mundial sub-17: vea en directo el partido
RELACIONADO

🔴EN VIVO🔴 Colombia 0-2 Francia, Mundial sub-17: vea en directo el partido

La eliminación duele por la entrega mostrada y por la sensación de que el partido pudo tener otro destino. Aun así, la participación de la Selección Colombia Sub-17 dejó aprendizajes importantes y evidenció la aparición de futbolistas con gran proyección. El camino mundialista termina, pero la experiencia adquirida en Catar será fundamental para el crecimiento de una generación que todavía tiene mucho por ofrecer.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

¿Qué tiene que pasar para que Millonarios se quede por fuera de la Copa Sudamericana 2026?

Selección Colombia

¡Atención! El partido entre la Selección Colombia vs. Nueva Zelanda tuvo cambio de último momento

Liga BetPlay

¿Cuándo inician los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II? Estas son las fechas

Otras Noticias

Cali

Asesinan en Cali a Magnolia Sánchez, reconocida líder social y exjueza de paz

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el crimen. Se ofrece una millonaria recompensa.

Venezuela

Hiperinflación podría regresar a Venezuela: economistas sugieren que precios podrían aumentar 800% en 2026

Incluso habiendo dolarizado parte de la economía, los venezolanos enfrentan una inflación en la divisa extranjera del 80%.

Artistas

Esposo de icónica actriz colombiana está enfrentando un inquietante problema de salud: "queda esperar los resultados"

Finanzas personales

Banco en Colombia lanzó importante beneficio para clientes en el Black Friday: de esto se trata

Cuidado personal

¿Cuál es la mejor posición para dormir?, esto reveló la ciencia