Colombia siguió de largo: Londoño aumentó la ventaja con un remate al ángulo

La Selección Colombia Sub-17 sigue dando muestras de carácter y ambición en el Mundial que se disputa en Catar. En su decisivo compromiso ante Corea del Norte, el delantero Santiago Londoño fue protagonista absoluto al aumentar la ventaja y marcar el 2-0 parcial, resultado que encamina al combinado nacional hacia la clasificación a los dieciseisavos de final. Su anotación llegó tras una jugada en la que él mismo fue derribado en el área por el portero rival, acción que terminó siendo sancionada como penalti luego de la revisión del VAR.

El atacante colombiano, que había sido una de las piezas más activas en el frente ofensivo, aprovechó su momento para sellar una actuación destacada. Con temple y confianza, se encargó de ejecutar la pena máxima, enviando el balón con un potente remate al ángulo superior izquierdo del arco coreano, imposible para el guardameta.

Un penalti que confirmó la superioridad tricolor

La jugada del penalti reflejó el dominio que Colombia venía ejerciendo en el compromiso. Londoño, en una acción individual, ganó en velocidad dentro del área y fue derribado por el arquero cuando se disponía a definir. El árbitro no dudó en señalar el punto blanco, aunque la decisión fue revisada por el VAR para confirmar la infracción. Finalmente, la falta se ratificó y el delantero no falló: con serenidad y técnica, envió el balón al fondo de la red para colocar el 2-0 que desató la celebración de todo el equipo nacional.

Ese gol no solo amplió la diferencia, sino que consolidó la confianza del conjunto colombiano, que mostró madurez táctica y una notable mejoría en la definición frente al arco, un aspecto que había sido su punto débil en los dos primeros encuentros del torneo.

Colombia acaricia la clasificación en Catar

Con la ventaja en el marcador, la Selección Colombia comenzó a manejar los ritmos del juego, evitando errores y apostando por la tenencia del balón. Los dirigidos por el cuerpo técnico tricolor entendieron que el resultado los ponía con cinco puntos en la tabla del Grupo G, una cifra que los dejaba en zona de clasificación directa.

El tanto de Santiago Londoño fue más que un gol: representó el desahogo de una selección que había trabajado con paciencia para encontrar eficacia en los momentos clave. Con esta victoria parcial, Colombia no solo cumple con el objetivo de avanzar, sino que también demuestra que tiene argumentos futbolísticos para soñar en grande en el Mundial Sub-17 de Catar.