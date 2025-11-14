🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Francia, Mundial sub-17: vea en directo el partido

La Selección Colombia Sub‑17 afronta un momento clave este viernes 14 de noviembre: se medirá ante la Selección de Francia Sub‑17 por los dieciseisavos de final del Copa Mundial Sub‑17 de la FIFA Catar 2025, con el pitazo inicial programado para las 8:30 a.m. (hora colombiana). La transmisión estará a cargo del Canal RCN mediante su aplicación oficial y por el canal de YouTube de Deportes RCN.

Clasificación y dinámica del equipo colombiano

Dirigido por el técnico Fredy Hurtado, el equipo colombiano logró clasificarse a esta fase como primero de su grupo, tras compartir llave con Selección de Corea del Norte Sub‑17, Selección de Alemania Sub‑17 y Selección de El Salvador Sub‑17. Su rendimiento fue sólido, lo que le permitió llegar hasta esta instancia con confianza para seguir avanzando. En un torneo que reúne a las promesas del fútbol mundial juvenil, Colombia apuesta por prolongar su marcha.

El reto de Francia y la hoja de ruta hacia octavos

Francia se presenta como un rival de alto calibre, y la Selección Colombia lo sabe. En este cruce, no solo está en juego un pase a octavos de final, sino también la demostración de que el fútbol juvenil colombiano puede pelear de tú a tú contra potencias europeas.

Hurtado y su cuerpo técnico han enfatizado en mantener solidez defensiva, velocidad en transiciones y aprovechar las opciones ofensivas que puedan generarse. La cita es en este viernes, a las 8:30 a.m., y el país estará pendiente del desarrollo de este duelo clave.

Con todo preparado, ahora solo queda que los once elegidos salgan al terreno de juego con la convicción de avanzar y escribir un capítulo destacado en su participación mundialista.