Terrible golpe del ‘Chicho’ Arango que lo dejó nocaut y obligó su sustitución

El delantero colombiano Cristian Arango protagonizó uno de los momentos más impactantes de la jornada del fútbol colombiano este sábado 7 de marzo, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante el partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas. El encuentro, disputado en el Estadio Cincuentenario, tuvo que detenerse momentáneamente debido a la gravedad de la acción que involucró al atacante.

La jugada ocurrió en medio de un balón aéreo disputado dentro del terreno de juego. En el intento por ganar la posición, el delantero chocó de cabeza con un defensor del conjunto rival en una acción que generó preocupación inmediata entre los jugadores de ambos equipos. El impacto fue tan fuerte que el futbolista cayó inconsciente sobre el césped, lo que provocó que sus compañeros pidieran de inmediato la asistencia médica.

Un momento de tensión en el partido

La escena generó tensión tanto en el campo como en las tribunas. Apenas se produjo la caída del delantero, varios jugadores rodearon al futbolista mientras hacían señales urgentes para que ingresaran los servicios médicos. El partido se detuvo mientras los profesionales de la salud acudían rápidamente para evaluar la situación.

Los médicos de Atlético Nacional ingresaron al terreno de juego y comenzaron a revisar al jugador, quien permanecía tendido sobre el césped tras el fuerte choque. Durante algunos instantes el ambiente fue de incertidumbre, ya que el impacto había sido evidente y el delantero no reaccionaba de inmediato.

Reacción y traslado a un centro médico

Afortunadamente, después de varios segundos de atención, Cristian Arango recuperó el conocimiento y respondió a los llamados del cuerpo médico, lo que trajo algo de tranquilidad tanto a sus compañeros como a los rivales que se encontraban atentos a la situación.

A pesar de esa reacción positiva, el protocolo médico obligó a que el delantero fuera sustituido inmediatamente para evitar cualquier riesgo mayor. Tras ser retirado del campo, el futbolista fue trasladado a un centro médico cercano para realizarle los exámenes correspondientes y descartar posibles complicaciones derivadas del golpe.

El incidente dejó en evidencia la dureza que pueden tener algunas jugadas en el fútbol y la importancia de la rápida intervención de los cuerpos médicos en situaciones de emergencia. Tanto jugadores como aficionados quedaron a la espera de un parte oficial sobre el estado de salud del atacante, quien es una de las piezas ofensivas importantes dentro del plantel verdolaga.