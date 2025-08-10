Insólito: Colombia sacó tarjeta verde y el árbitro ignoró la pena máxima

La selección Colombia sub-20 vive con intensidad su duelo de octavos de final frente a Sudáfrica en el estadio Fiscal de Talca, por la Copa del Mundo que se disputa en territorio chileno. Apenas en los primeros minutos del compromiso se presentó una acción polémica que encendió las alarmas en el banquillo tricolor, cuando el cuerpo técnico liderado por César Torres decidió sacar la tarjeta verde, el recurso que permite solicitar la revisión de una jugada dudosa.

El hecho se produjo cerca del minuto 5 de juego, luego de un balón dividido dentro del área sudafricana. El arquero rival tuvo un control complicado y el delantero colombiano Canchimbo, en su intento por presionar la salida, terminó golpeando la pantorrilla del guardameta. De inmediato, los asistentes de Torres reclamaron una posible infracción que podría haberse considerado como penal a favor de Colombia, por un contacto dentro del área en disputa del balón.

El árbitro central, sin embargo, revisó la jugada tras la solicitud del banquillo nacional y, tras analizar el video con el equipo del VAR, determinó que se trató de un “contacto normal”, sin intención de falta y sin incidencia sancionable. La decisión fue comunicada al estadio, que observó atento la escena, mientras los jugadores colombianos expresaban cierta inconformidad con el fallo.

Colombia mantiene su ímpetu ofensivo pese a la decisión arbitral

A pesar de la situación, el conjunto colombiano no bajó la intensidad ni su propuesta ofensiva, mostrando desde el inicio una clara disposición de dominar el encuentro. Bajo la conducción de César Torres, el equipo ha apostado por un juego vertical y de presión alta, buscando aprovechar los espacios que deja la zaga sudafricana.

El episodio con la tarjeta verde refleja la determinación del cuerpo técnico de defender cada jugada y no dejar nada al azar, en un partido donde un detalle puede marcar la diferencia entre la clasificación y la eliminación. Con el marcador aún abierto y la tensión al máximo, Colombia sigue buscando abrir el marcador y reafirmar el liderazgo que mostró durante la fase de grupos, manteniendo viva la ilusión de avanzar entre los mejores del Mundial sub-20.