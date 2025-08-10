CANAL RCN
Deportes Video

¡Golazo de Joel Canchimbo vs. Sudáfrica y Colombia sueña con los cuartos de final del Mundial Sub-20!

Joel Canchimbo adelantó a la 'tricolor' antes de los 10 minutos de partido. Vea la jugada.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
02:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia Sub-20 está enfrentando a Sudáfrica en los octavos de final del Mundial.

La pelota comenzó a rodar a las 2:30 de la tarde en el estadio Fiscal de Talca y la 'tricolor' adelantó las líneas desde el primer minuto de juego.

Insólito: Colombia sacó tarjeta verde y el árbitro ignoró la pena máxima
RELACIONADO

Insólito: Colombia sacó tarjeta verde y el árbitro ignoró la pena máxima

Por lo tanto, debido a la presión, Joel Canchimbo se hizo importante e, incluso, en la segunda jugada de peligro recibió una patada del arquero rival y toda Colombia reclamó penalti.

Sin embargo, a pesar de que se pasó la 'tarjeta verde', el árbitro vio la jugada en el monitor y decidió no sancionar la falta.

Pero, a pesar de esa decisión, la Selección Colombia siguió siendo incisiva y abrió el marcador al minuto 7.

Así fue el golazo de la Selección Colombia vs. Sudáfrica en el Mundial Sub-20

En el minuto 6, Jordan Barrera recibió el balón en la mitad de la cancha y se la entregó a Óscar Perea sobre la banda izquierda.

Fue así como el '10' desbordó, lanzó el centre y Joel Canchimbo le ganó la espalda al lateral sudafricano para rematar de primera y enviar el balón al fondo de la red.

A raíz de ese resultado, la Selección Colombia, por el momento, se está instalando en los cuartos de final de la cita mundialista, en donde ya se encuentra esperando España.

Siga EN VIVO el partido de la Selección Colombia vs. Sudáfrica en el Canal RCN

Como siempre, el Canal RCN está acompañando a la Selección Colombia y el partido se está transmitiendo en la pantalla principal, en la App y en Youtube.

Es así como usted puede hacer clic en el relacionado que encontrará a continuación para conectarse con todas las emociones del encuentro.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 1-0 Sudáfrica por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 1-0 Sudáfrica por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Insólito: Colombia sacó tarjeta verde y el árbitro ignoró la pena máxima

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 1-0 Sudáfrica por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo

Selección Colombia

Colombia vs Sudáfrica Mundial sub-20: la IA revela su predicción del partido

Otras Noticias

Estados Unidos

¿Viaja a los Estados Unidos? Aeropuertos presentan múltiples retrasos por cierre del Gobierno

Solo en las últimas horas 1.2000 vuelos domésticos han sido aplazados.

Inseguridad en Bogotá

¿Qué son las llamadas fantasmas? Pilas con este método que están usando los ciberdelincuentes

Lo que a veces parece una llamada corta, en verdad tiene un trasfondo criminal.

Reforma pensional

Prosperidad Social hace llamado de urgencia a colombianos que recibirán Renta Básica Solidaria: así puede saber si aplica

Tecnología

Este sería el nuevo videojuego creado de Elon Musk con inteligencia artificial

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional