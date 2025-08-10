¡Golazo de Joel Canchimbo vs. Sudáfrica y Colombia sueña con los cuartos de final del Mundial Sub-20!

La Selección Colombia Sub-20 está enfrentando a Sudáfrica en los octavos de final del Mundial.

La pelota comenzó a rodar a las 2:30 de la tarde en el estadio Fiscal de Talca y la 'tricolor' adelantó las líneas desde el primer minuto de juego.

Por lo tanto, debido a la presión, Joel Canchimbo se hizo importante e, incluso, en la segunda jugada de peligro recibió una patada del arquero rival y toda Colombia reclamó penalti.

Sin embargo, a pesar de que se pasó la 'tarjeta verde', el árbitro vio la jugada en el monitor y decidió no sancionar la falta.

Pero, a pesar de esa decisión, la Selección Colombia siguió siendo incisiva y abrió el marcador al minuto 7.

Así fue el golazo de la Selección Colombia vs. Sudáfrica en el Mundial Sub-20

En el minuto 6, Jordan Barrera recibió el balón en la mitad de la cancha y se la entregó a Óscar Perea sobre la banda izquierda.

Fue así como el '10' desbordó, lanzó el centre y Joel Canchimbo le ganó la espalda al lateral sudafricano para rematar de primera y enviar el balón al fondo de la red.

A raíz de ese resultado, la Selección Colombia, por el momento, se está instalando en los cuartos de final de la cita mundialista, en donde ya se encuentra esperando España.

Siga EN VIVO el partido de la Selección Colombia vs. Sudáfrica en el Canal RCN

Como siempre, el Canal RCN está acompañando a la Selección Colombia y el partido se está transmitiendo en la pantalla principal, en la App y en Youtube.

Es así como usted puede hacer clic en el relacionado que encontrará a continuación para conectarse con todas las emociones del encuentro.