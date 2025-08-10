CANAL RCN
🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo

Vea EN VIVO el partido entre la selección Colombia y Sudáfrica por el Mundial Sub-20 en directo por los octavos de final.

octubre 08 de 2025
12:05 p. m.
La Selección Colombia sub-20 continúa su camino en la Copa del Mundo de la categoría, que se disputa en territorio chileno, y este miércoles 8 de octubre afrontará un nuevo desafío cuando se mida ante Sudáfrica en los octavos de final del certamen.

El encuentro se disputará en el estadio Fiscal de Talca a partir de las 2:30 p.m. (hora colombiana) y contará con transmisión del Canal RCN, que iniciará su cobertura una hora antes con un completo análisis previo.

El equipo dirigido por César Torres llega a esta instancia con gran motivación, luego de una destacada fase de grupos en la que finalizó primero del Grupo F, mostrando solidez defensiva, equilibrio táctico y una notable generación ofensiva. Con cuatro puntos en tres partidos y un rendimiento que fue de menos a más, los jóvenes cafeteros demostraron madurez y carácter en momentos clave, logrando su clasificación directa a la ronda de eliminación.

Sudáfrica, un rival que exigirá el máximo nivel del combinado tricolor

En frente estará una selección sudafricana que ha sorprendido por su dinamismo, velocidad y fortaleza física, características que han sido su sello durante el torneo. Colombia sabe que no puede confiarse y que necesitará su mejor versión para avanzar entre los ocho mejores del mundo.

César Torres ha trabajado intensamente en los últimos entrenamientos, afinando detalles en el mediocampo y la definición, aspectos que pueden marcar la diferencia en un partido que promete ser cerrado.

Jugadores como Óscar Perea, Neyser Villarreal y Rentería se perfilan como las piezas clave del combinado nacional para liderar el ataque y marcar la diferencia en los momentos decisivos. Su talento, velocidad y capacidad para romper líneas pueden ser determinantes ante una defensa sudafricana que suele dejar espacios cuando adelanta sus líneas.

El sueño de esta nueva generación colombiana sigue intacto. La ilusión del país está puesta en este grupo de jóvenes que ha demostrado talento, disciplina y hambre de gloria. Chile ha sido testigo del crecimiento de un equipo que busca dejar huella y llevar el nombre de Colombia a lo más alto del fútbol mundial juvenil.

