Colombia tendría rival campeón del mundo para el mes de marzo en 2026: así lo confirman

Colombia ultima detalles de cara a lo que será el 2026, año en el que buscará realizar una buena presentación en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Tras su victoria ante Nueva Zelanda, ahora los dirigidos por Lorenzo se medirán este martes con Australia, otra selección que será un duro reto en el cierre de este año.

No obstante, la tricolor no solo se enfoca en este duelo, sino que también ya adelanta lo que será los últimos amistosos previos a la Copa del Mundo.

Para esta época, el combinado patrio ya tendría definidos dos rivales que serán de alto peso y duros termómetros previos a la cita orbital. El primer rival será Croacia, subcampeón del Mundo en 2018 y cuarto lugar en 2022.

Colombia se medirá con campeona del mundo en marzo

Sumado a Croacia, la Selección Colombia se enfrentará con Francia, campeona del mundo en 2018 y más reciente finalista de la copa del mundo en 2022.

Así lo informó ‘L’Equipe’ este lunes 17 de noviembre, pues dio a conocer que la selección que dirige Didier Deschamps tendrá gira or Estados Unidos en la fecha FIFA de marzo, y tendría como rivales a Colombia y a Brasil.

“La gira de Francia por Estados Unidos en marzo va tomando forma: aunque aún no hay nada definitivo, se espera que se enfrenten a Colombia y luego a Brasil. Si bien el plan inicial era jugar contra Estados Unidos, ahora se prevé que Les Bleus se enfrenten primero a un país sudamericano, en la Florida”, indicó este reconocido medio.