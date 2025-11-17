CANAL RCN
Deportes

Gianni Infantino se deshizo en elogios hacia Colombia y lanzó predicción para el Mundial de 2026

El dirigente del ente rector fue certero sobre la triciolor y lo que viene para la próxima cita orbital.

Fotos: AFP

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
05:53 p. m.
La victoria del pasado sábado de la Selección Colombia ante Nueva Zelanda, ha dejado un sinnúmero de reacciones positivas en cuanto a lo que viene para la tricolor en el 2026.

El balance para el combinado nacional en este año fue relativamente positivo, pues más allá de sufrir baches en el camino, logró su clasificación a la cita orbital y de paso se ha mostrado fuerte en los amistosos ante rivales que estarán en la competencia.

¡Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras la agónica victoria vs. Nueva Zelanda!

Bajo este panorama, son varias las opiniones que se han conocido con respecto a los dirigidos de Néstor Lorenzo, augurando grandes cosas para lo que viene.

Infantino se desbordó en elogios hacia Colombia y vaticinó lo que pasará en 2026

Además de sorprenderse por el acompañamiento de los aficionados colombianos, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino fue claro y vaticinó que la tricolor es una de las favoritas a quedarse con la copa del mundo.

“Colombia tiene un muy muy buen equipo, va a ser uno de los favoritos del Mundial seguro”, afirmó ante los medios de comunicación presentes en EE.UU.

"Hay muchísimos colombianos, el Pibe Valderrama, de estos James Rodríguez, hay muchos, todos los once, los que están en el banquillo también. Todos son muy buenos”, agregó.

¿Cuándo volverá a jugar Colombia?

La Selección Colombia cerrará su calendario de 2025 con un emocionante partido amistoso contra Australia. El encuentro se disputará el martes 18 de noviembre en el Citi Field de Nueva York. El equipo de Néstor Lorenzo busca consolidar su buen momento y afinar detalles de cara a sus próximos desafíos.

Este partido será una valiosa prueba para la 'Tricolor' contra un rival de características físicas y dinámicas. La afición colombiana en Estados Unidos podrá disfrutar del último juego del año de su selección, esperando una gran actuación para terminar el año con una victoria.

Este juego se podrá seguir por medio de la pantalla del Canal RCN y todas sus plataformas oficiales.

