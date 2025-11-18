CANAL RCN
Deportes Video

Luis Díaz y Jefferson Lerma liquidaron la historia ante Australia con dos goles sobre el final

Luis Díaz marcó su gol en el duelo donde la Selección Colombia venció a Australia en el último partido de 2025. Luego Dávinson Sánchez se sumó a la fiesta.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
10:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luis Díaz marcó el 2-0 de la Selección Colombia frente a Australia en el último amistoso internacional del año. El equipo logró superar un partido muy enredado y sobre el final llegó la lluvia de goles para que los dirigidos por Néstor Lorenzo sumen una nueva victoria.

¡Apareció James! El '10' destrabó el partido frente a Australia con esta anotación
RELACIONADO

¡Apareció James! El '10' destrabó el partido frente a Australia con esta anotación

El extremo del Bayern Múnich llegó al área para cazar un balón suelto, luego de que el portero rival fallara en el rechazo tras una presión efectiva de Rafael Santos Borré, marcando el 2-0 que parecía definitivo, pero ahí no terminó la historia.

Jéfferson Lerma selló la goleada

Cuando parecía que el juego terminaría con dos goles de ventaja para Colombia, la 'Tricolor' puso el pie en el acelerador y terminaron noqueando a los australianos. En una pelota parada hubo caos y Jefferson Lerma puso el 3-0.

Ganó por arriba en un centro de James Rodríguez, el portero logró atajar el primer remate, pero el rebote le quedó nuevamente al volante del Crystal Palace que la empujó para sellar la victoria colombiana.

En la repetición quedaron dudas sobre el autor del gol, pues aunque los remates parece que son de Lerma, Dávinson Sánchez logró puntear el balón y habría desviado su trayectoria, tanto así que se quedó celebrando junto a Johan Mojica.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Colombia goleó sobre el final a Australia y se despidió del 2025: vea el resumen y los goles

James Rodríguez

¡Apareció James! El '10' destrabó el partido frente a Australia con esta anotación

Selección Colombia

🔴EN VIVO🔴 Colombia 3-0 Australia, amistoso internacional: vea el partido en directo aquí

Otras Noticias

Chile

Hasta 10.000 pasajeros se verán afectados por huelga de pilotos: vuelos de Latam podrían suspenderse durante el resto de la semana

La compañía informó que los vuelos afectados serán, en su mayoría, domésticos y ofrecerá a sus pasajeros una alternativa en un tiempo no mayor a 24 horas.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 18 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¡Miles de personas están celebrando tras el sorteo del Super Astro Luna de este 18 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

EPS

Llamado de emergencia de la Personería por colapso de la Nueva EPS en Bogotá: cifras alarmantes

Elecciones presidenciales 2026

Héctor Olimpo oficializa su aspiración presidencial con la entrega de 1,7 millones de firmas

Redes sociales

La Liendra explotó ante las críticas a su documental sobre la tragedia de Armero