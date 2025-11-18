Luis Díaz y Jefferson Lerma liquidaron la historia ante Australia con dos goles sobre el final

Luis Díaz marcó el 2-0 de la Selección Colombia frente a Australia en el último amistoso internacional del año. El equipo logró superar un partido muy enredado y sobre el final llegó la lluvia de goles para que los dirigidos por Néstor Lorenzo sumen una nueva victoria.

El extremo del Bayern Múnich llegó al área para cazar un balón suelto, luego de que el portero rival fallara en el rechazo tras una presión efectiva de Rafael Santos Borré, marcando el 2-0 que parecía definitivo, pero ahí no terminó la historia.

Jéfferson Lerma selló la goleada

Cuando parecía que el juego terminaría con dos goles de ventaja para Colombia, la 'Tricolor' puso el pie en el acelerador y terminaron noqueando a los australianos. En una pelota parada hubo caos y Jefferson Lerma puso el 3-0.

Ganó por arriba en un centro de James Rodríguez, el portero logró atajar el primer remate, pero el rebote le quedó nuevamente al volante del Crystal Palace que la empujó para sellar la victoria colombiana.

En la repetición quedaron dudas sobre el autor del gol, pues aunque los remates parece que son de Lerma, Dávinson Sánchez logró puntear el balón y habría desviado su trayectoria, tanto así que se quedó celebrando junto a Johan Mojica.