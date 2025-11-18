¡Apareció James! El '10' destrabó el partido frente a Australia con esta anotación

La Selección Colombia cierra su actividad del 2025 con una presentación sobresaliente frente a Australia en Nueva York, un duelo amistoso que le sirve al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo para seguir afinando detalles de cara al Mundial de Estados Unidos 2026. En un partido intenso, disputado y con pocas oportunidades claras, fue James Rodríguez quien se encargó de romper el cero y guiar al combinado nacional hacia una victoria parcial que fortalece la confianza del grupo antes de iniciar el año más importante del ciclo mundialista.

El encuentro, disputado en el Citi Field, presentó a una Colombia paciente, con circulación de balón y con la intención de desgastar a un rival físico y ordenado. Sin embargo, el gol se resistió hasta el tramo final del compromiso, cuando una jugada individual terminó cambiando la historia del partido.

Un penal decisivo que cambió el rumbo del partido

Al minuto 75, Santiago Arias ingresó al área australiana por el sector derecho tras una proyección rápida y fue sujetado levemente por un defensor rival, lo que provocó su caída. La árbitra central, tras observar la acción de cerca, no dudó en señalar el punto penal ante la protesta moderada de los jugadores oceánicos.

La responsabilidad quedó en los pies de James Rodríguez, quien asumió el cobro con la jerarquía que lo caracteriza. El número 10 tomó una corta carrera, observó al arquero y definió con precisión al palo izquierdo, mientras el guardameta se lanzó hacia el lado contrario. La ejecución no solo abrió el marcador, sino que reafirmó el rol de James como líder y referente del equipo colombiano.

Un cierre de año que alimenta la ilusión para el 2026

Tras el gol, Colombia administró la ventaja con solvencia, mantuvo el control del juego y sostuvo una estructura equilibrada que le permitió evitar riesgos innecesarios.

Con este compromiso, la Selección Colombia da por finalizado su calendario del 2025 y comenzará a preparar un 2026 lleno de expectativas, desafíos y la ilusión colectiva de competir al máximo nivel en la Copa del Mundo. James, una vez más, se encargó de marcar el camino.