Selección Colombia tendría rival europeo de alto calibre para el mes de marzo: esto se sabe

Desde el viejo continente dan a la tricolor como rival de esta selección finalista de Copa del Mundo.

Colombia rival
FOTO: Luis Díaz - IG

Noticias RCN

noviembre 15 de 2025
02:20 p. m.
La Selección Colombia buscará en este mes de noviembre cerrar con broche de oro sus amistosos FIFA. Ante Nueva Zelanda y Australia, dos selecciones que ya se encuentran clasificadas a la cita orbital, los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán, todo esto pensando en lo que viene para el siguiente año.

Precisamente, pensando en 2026, el combinado nacional sigue en la búsqueda de rivales para el mes de marzo. Durante las últimas horas de este sábado, se conoció que un rival europeo de alto calibre quiere a la tricolor de rival.

Este sería el rival de Colombia para el mes de marzo

Se trataría de Croacia, finalista en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022. La selección europea ya aseguró su paso al Mundial de 2026 y ya mira rivales de preparación para ello.

Durante la rueda de prensa posterior a la clasificación, el técnico Zlatko Dalic, aseguró que podrían medirse con los cafeteros para el mes de marzo.

"Me gustaría tener partidos amistosos fuertes, para ver dónde estamos y saber cómo mejorar las cosas. Estamos en negociaciones para un partido preparatorio con Francia, Brasil y Colombia, pero estamos esperando el sorteo. En mayo intentaríamos jugar un partido en Croacia", dijo.

"Tenemos mucho trabajo por delante, no estoy eufórico y debemos encontrar el mejor nivel de nuestros jugadores para marzo. Necesitamos calidad y velocidad, soy consciente de eso, si queremos hacer algo en el Mundial debemos ser aún mejores. Estas eliminatorias son una garantía para el futuro, formarán parte de la historia si terminamos las eliminatorias sin perder", agregó.

Croacia-premio-tercero-catar
Catar 2022: premio que recibió Croacia por ser tercero. / Foto: AFP.
