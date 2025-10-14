CANAL RCN
Deportes

Colombia y Argentina tendrán bajas de peso en las ‘semis’ del Mundial sub-20

Colombia y Argentina se enfrentarán este miércoles en las semifinales del Mundial sub-20 y ambas selecciones tendrán bajas de peso.

Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
06:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La selección Colombia Sub-20 se prepara para una de las citas más importantes de su historia reciente. Este miércoles 15 de octubre, el combinado nacional enfrentará a Argentina en las semifinales del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile, en un compromiso que promete emociones, intensidad y talento juvenil en su máxima expresión. Ambos equipos llegan con un alto nivel futbolístico, aunque deberán afrontar el encuentro con bajas sensibles que modificarán sus esquemas iniciales.

El conjunto dirigido por César Torres ha demostrado un rendimiento sólido a lo largo del certamen, dejando en el camino a selecciones de gran nivel como Sudáfrica y España. Sin embargo, para este duelo ante la Albiceleste, los cafeteros tendrán que rearmar su alineación debido a las sanciones impuestas por acumulación de tarjetas amarillas.

Colombia Sub-20 vs. Argentina se juegan el pase a la final del Mundial: ¿Cuándo y a qué horas?
RELACIONADO

Colombia Sub-20 vs. Argentina se juegan el pase a la final del Mundial: ¿Cuándo y a qué horas?

Villarreal y Sarabia, bajas claves para el equipo colombiano

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Neyser Villarreal y Carlos Sarabia, ambos futbolistas de Millonarios F.C., no podrán estar presentes en la semifinal. Los dos jugadores recibieron su segunda tarjeta amarilla del torneo durante el choque ante España, situación que automáticamente los deja fuera de este crucial compromiso.

Villarreal, figura en la zona ofensiva, ha sido uno de los pilares en la estructura del equipo, mientras que Sarabia se consolidó como una de las piezas clave en la zaga defensiva a su dinámica y precisión en el pase. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a buscar variantes para mantener el equilibrio táctico que ha caracterizado a la Tricolor durante el certamen.

Argentina también llega golpeada por las bajas

Por su parte, Argentina Sub-20, dirigida por Diego Placente, tampoco la tendrá fácil. El equipo albiceleste confirmó las ausencias de Maher Carrizo, Álvaro Montoro y Valente Pierani. Carrizo, autor de un gol en cuartos de final ante México, no podrá actuar por acumulación de tarjetas. Montoro sufrió una fractura de clavícula en el partido contra Nigeria, mientras que Pierani presenta un esguince de rodilla que lo dejaría fuera del resto del torneo.

Neyser Villarreal apareció de nuevo para ser el héroe de Colombia y poner el empate a dos goles con España
RELACIONADO

Neyser Villarreal apareció de nuevo para ser el héroe de Colombia y poner el empate a dos goles con España

A pesar de estas bajas, el duelo entre Colombia y Argentina promete ser uno de los más atractivos del Mundial. La Tricolor buscará seguir escribiendo historia y alcanzar su primera final en esta categoría, impulsada por un grupo de jóvenes que han demostrado talento, carácter y compromiso con el sueño de vestir la camiseta nacional en lo más alto del podio mundialista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Tabla de posiciones Liga BetPlay II-2025 tras goleada del DIM a Once Caldas

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo hace historia: el primer futbolista en alcanzar el estatus de billonario

Selección Colombia

Selección Colombia vs. Canadá: fecha y hora para este duelo amistoso rumbo al Mundial de 2026

Otras Noticias

Turismo

Los destinos turísticos más decepcionantes del mundo: precios inflados y sobrevalorados, según la IA

La IA reveló los destinos turísticos más decepcionantes del mundo, basado en análisis de datos. ¿Por qué?

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social

Boston Medical advierte sobre la presión digital y la ansiedad masculina. En el Día de la Salud Mental comparte 5 claves para cuidar la mente y el cuerpo.

Colpensiones

Este es el listado de profesiones que tienen que cotizar en Colpensiones de manera obligatoria

Turismo

¿Cuánto cuesta viajar en el Tren de la Sabana? Horarios de salida, recorrido y fechas

Estados Unidos

SpaceX prueba el megacohete 'Starship' en medio de la “segunda carrera espacial”