Colombia y Argentina tendrán bajas de peso en las ‘semis’ del Mundial sub-20

La selección Colombia Sub-20 se prepara para una de las citas más importantes de su historia reciente. Este miércoles 15 de octubre, el combinado nacional enfrentará a Argentina en las semifinales del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile, en un compromiso que promete emociones, intensidad y talento juvenil en su máxima expresión. Ambos equipos llegan con un alto nivel futbolístico, aunque deberán afrontar el encuentro con bajas sensibles que modificarán sus esquemas iniciales.

El conjunto dirigido por César Torres ha demostrado un rendimiento sólido a lo largo del certamen, dejando en el camino a selecciones de gran nivel como Sudáfrica y España. Sin embargo, para este duelo ante la Albiceleste, los cafeteros tendrán que rearmar su alineación debido a las sanciones impuestas por acumulación de tarjetas amarillas.

Villarreal y Sarabia, bajas claves para el equipo colombiano

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Neyser Villarreal y Carlos Sarabia, ambos futbolistas de Millonarios F.C., no podrán estar presentes en la semifinal. Los dos jugadores recibieron su segunda tarjeta amarilla del torneo durante el choque ante España, situación que automáticamente los deja fuera de este crucial compromiso.

Villarreal, figura en la zona ofensiva, ha sido uno de los pilares en la estructura del equipo, mientras que Sarabia se consolidó como una de las piezas clave en la zaga defensiva a su dinámica y precisión en el pase. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a buscar variantes para mantener el equilibrio táctico que ha caracterizado a la Tricolor durante el certamen.

Argentina también llega golpeada por las bajas

Por su parte, Argentina Sub-20, dirigida por Diego Placente, tampoco la tendrá fácil. El equipo albiceleste confirmó las ausencias de Maher Carrizo, Álvaro Montoro y Valente Pierani. Carrizo, autor de un gol en cuartos de final ante México, no podrá actuar por acumulación de tarjetas. Montoro sufrió una fractura de clavícula en el partido contra Nigeria, mientras que Pierani presenta un esguince de rodilla que lo dejaría fuera del resto del torneo.

A pesar de estas bajas, el duelo entre Colombia y Argentina promete ser uno de los más atractivos del Mundial. La Tricolor buscará seguir escribiendo historia y alcanzar su primera final en esta categoría, impulsada por un grupo de jóvenes que han demostrado talento, carácter y compromiso con el sueño de vestir la camiseta nacional en lo más alto del podio mundialista.