Colombia Sub-20 vs. Argentina se juegan el pase a la final del Mundial: ¿Cuándo y a qué horas?

El sueño de un campeonato mundialista juvenil se pone a prueba en el choque más esperado de la Copa del Mundo. Luego de eliminar a España, la Selección Colombia Sub-20 saltará a la cancha para disputar uno de los partidos más importantes de su historia reciente: la semifinal contra su clásico rival, Argentina.

Este electrizante duelo definirá cuál de las dos potencias sudamericanas tendrá el honor de pelear por el título.

Semifinal Mundial Sub-20: Colombia vs. Argentina

La emoción del fútbol se apoderó del país tras la dramática victoria en cuartos de final. El pasado sábado 11 de octubre, el conjunto tricolor, bajo la dirección técnica de César Torres, protagonizó una gesta memorable al imponerse 3-2 ante una poderosa selección de España.

La remontada y la garra demostradas en ese encuentro no solo aseguraron el pase a la semifinal, sino que confirmaron el potencial de esta generación de jóvenes talentos. La clasificación a la semifinal del Mundial Sub-20 ya es un hito, pero el objetivo final es alzar la copa.

Fecha y hora para ver la semifinal de Colombia Sub-20 vs. Argentina

El rival en esta instancia no podría ser más desafiante. La Albiceleste llega a este punto tras mostrar un fútbol contundente, como lo demostró al vencer a México por 2-0 en su respectivo encuentro de cuartos. El país se paralizará para este partido decisivo que promete ser un espectáculo de alto voltaje y estrategia pura.

Para que nadie se quede sin ver este crucial partido de la semifinal del Mundial Sub-20, la cita está programada para el miércoles 15 de octubre. El pitazo inicial se dará a las 6:00 p.m. (hora colombiana). Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo a través de la señal del Canal RCN.

Millones de corazones latirán al ritmo del balón mientras Colombia busca superar el obstáculo argentino y ganarse un lugar en la final.