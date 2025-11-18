Colombia vs Australia: esta sería la formación titular para cerrar el 2025

La Selección Colombia se prepara para cerrar el 2025 con un amistoso de alto nivel frente a Australia, y todo indica que Néstor Lorenzo apostará por su nómina titular para terminar el año con solidez de cara al Mundial 2026.

La última prueba del año para la ‘tricolor’

Este martes 18 de noviembre, Colombia disputará su último compromiso del año ante Australia, un equipo físico, rápido y siempre exigente en el juego aéreo.

El partido se jugará a las 8:30 p.m. en el estadio Citi Field de Nueva York, escenario que ya ha servido como casa para otros amistosos del equipo nacional.

La Selección suma triunfos recientes frente a México y Nueva Zelanda, además de un buen cierre en las Eliminatorias Sudamericanas.

Así formaría la Selección Colombia ante Australia

A diferencia del compromiso anterior, donde el entrenador argentino probó una nómina alterna, todo apunta a que frente a Australia utilizará la base titular que ha consolidado en los últimos meses.

El equipo formaría así: Camilo Vargas en el arco; Santiago Arias como lateral derecho; pareja de centrales con Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí; por izquierda, Johan Mojica.

En el medio campo, el equilibrio estaría a cargo de Jefferson Lerma y Richard Ríos. Más adelante, un tridente creativo de alto nivel con Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz, quienes acompañarían al delantero centro Luis Suárez.