CANAL RCN
Deportes

¿Cuándo es el próximo partido de la selección Colombia?

La selección Colombia disputará su último partido del 2025 frente a Australia en un duelo amistoso de preparación.

Borré
Foto: FCF

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
09:06 p. m.
La Selección Colombia culminará su actividad futbolística de este 2025 con un nuevo compromiso internacional de preparación rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026. Luego de su reciente presentación ante Nueva Zelanda, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo afrontará su último reto del año enfrentando a Australia, en un encuentro que se disputará en territorio estadounidense el próximo martes 18 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. (hora colombiana). El partido será transmitido en exclusiva por el Canal RCN y su aplicación oficial.

Este compromiso servirá como cierre del ciclo de amistosos programados por la Federación Colombiana de Fútbol para medir el rendimiento de la plantilla y seguir consolidando la base del equipo que competirá en la próxima cita orbital. El seleccionador argentino busca afianzar su idea de juego y observar variantes en distintas posiciones, especialmente en la defensa y el mediocampo, zonas donde aún se afinan detalles para llegar en el mejor nivel al 2026.

Un reto exigente ante una selección sólida

Australia llega a este amistoso como una selección consolidada, con jugadores experimentados que militan en las principales ligas del mundo. Para Colombia, el duelo representa una prueba exigente, no solo por la intensidad física del rival, sino por el estilo táctico ordenado que caracteriza al conjunto oceánico.

En su más reciente participación mundialista, los “Socceroos” dejaron una grata impresión y actualmente atraviesan una etapa de renovación con jóvenes talentos. Por ello, este encuentro permitirá al cuerpo técnico colombiano ajustar la presión alta, el control del balón y la efectividad en el último tercio de la cancha, aspectos que fueron irregulares en anteriores compromisos.

Última oportunidad para evaluar el grupo antes del 2026

El choque frente a Australia también será clave para observar el rendimiento individual de varios futbolistas que buscan consolidarse en la nómina definitiva para el Mundial. Jugadores como Luis Díaz, Jhon Arias, Richard Ríos y Rafael Santos Borré seguirán siendo piezas fundamentales, mientras que nombres emergentes como Yaser Asprilla o Carlos Gómez podrían tener minutos valiosos para ganarse un lugar fijo.

De esta manera, el amistoso en suelo estadounidense marcará el cierre de un año de preparación importante para la Tricolor. El cuerpo técnico de Lorenzo aprovechará este último examen para fortalecer el grupo, afinar automatismos y mantener viva la ilusión de una Colombia protagonista en el Mundial 2026.

