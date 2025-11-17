¡Remezón! Importante selección quedó eliminada del Mundial 2026

El 16 de noviembre de 2025, Nigeria y Congo disputaron la final del 'play-off' africano, en el estadio Prince Moulay El Hassan, localizado en Rabat, Marruecos.

La selección ganadora se quedaba con la chance de jugar el repechaje para intentar clasificar al Mundial 2026 y, por lo tanto, ambos equipos tuvieron la intención de ser ofensivos.

Nigeria abrió el marcador al minuto 3 con un gol de Frank Onyeka, pero Congo empató al 32 con una anotación de Mechak Elia.

Posteriormente, las dos selecciones intentaron estirar la ventaja, pero no lo consiguieron y la igualdad permaneció tras 120 minutos disputados.

Fue así como el ganador tuvo que definirse por penaltis y Congo ganó con marcador de 4-3.

En consecuencia, Nigeria se quedó sin ninguna chance de clasificar en el Mundial 2026 y, al igual que en la edición de Catar, estará ausente.

¿Cuándo disputará Congo el repechaje para intentar estar en el Mundial 2026?

Con el resultado conseguido en el 'play-off', Congo tendrá que prepararse para disputar el repechaje definitivo en marzo del 2026.

En ese repechaje estarán seis selecciones (una de Asia, una de África, una de Oceanía, una de Conmebol y dos de CONCACAF), pero solo clasificarán dos.

Escándalo: Éric Sékou Chelle, DT de Nigeria, aseguró a Congo de hacer brujería

Tras la eliminación del Mundial 2026, Éric Sékou Chelle, el director técnico de Nigeria, asistió a la rueda de prensa y entregó una declaración que ha causado shock mundial.

La razón fue que dijo que la delegación de Congo habría utilizado una botella para hacer 'vudú' mientras que ellos pateaban los penaltis.

¿Qué otras selecciones están clasificadas al repechaje para el Mundial 2026?

Aparte de Congo, las otras selecciones que están en el repechaje son: