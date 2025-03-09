Colombia vs. Bolivia: esta es la abismal diferencia del valor de las nóminas de ambas selecciones

Colombia y Bolivia se miden este jueves 4 de septiembre por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Para este duelo que se vivirá en Barranquilla desde las 6:30 de la tarde, la tricolor, que aunque no ha tenido sus mejores presentaciones en las últimas fechas, parte como gran favorita a quedarse con los tres puntos y de paso ratificar su clasificación a la cita orbital.

Más allá del tema futbolístico, Colombia también arrasa a Bolivia en números. Así por lo menos se ha conocido en el valor de sus plantillas, donde se sacan casi 20 veces diferencia entre ambas.

Valor de las nóminas Colombia y Bolivia

De acuerdo con los datos de Transfermarkt, el valor de la plantilla de la Selección Colombia asciende a los 262,25 millones de euros, casi 20 veces más de lo que vale el elenco de Bolivia, que es de 13,38 millones.

En cuanto a jugadores puntuales, Luis Díaz es el más caro de las dos plantillas, con un valor de mercado de 70 millones, mientras que Dayro Moreno es el de menos valor de mercado.

Por el lado de los bolivianos, el jugador más valioso es Miguel Terceros, quien tiene un valor por encima del millón de euros.

Foto: AFP

El partido de eliminatorias entre Colombia y Bolivia se podrá ver a través de RCN. Además, el encuentro estará disponible en streaming de la App del canal RCN En Vivo.

Programación fecha 17 de eliminatorias sudamericanas