La IA lo predijo: este es el pronóstico para Colombia vs. Bolivia en Barranquilla

La inteligencia artificial entregó su pronóstico para lo que será el partido entre la selección Colombia y Bolivia este jueves.

Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
12:55 p. m.
Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia recibirá a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El duelo, que se transmitirá por Canal RCN (también disponible en su app), se jugará en un clima cargado de expectativas: una victoria cafetera garantizaría el boleto directo al torneo mundialista.

Colombia llega con 22 puntos y ocupa el sexto lugar —último que clasifica directamente— mientras que Bolivia, con 17 unidades, está apenas un escalón más abajo y en franca lucha por el repechaje.

Momento crucial: actualidad, tabla y posibilidades

La Tricolor ha tenido un andar irregular en sus últimos partidos: de cinco encuentros, empató dos y perdió tres. Sin embargo, el empate reciente frente a Argentina en condición de visitante fue un golpe de moral importante y reafirmó sus opciones de clasificación.

Por su parte, Bolivia llega con apenas una victoria en sus últimos cinco compromisos y su rendimiento como visitante ha sido flojo: apenas una victoria fuera de casa, cuando le ganó 2-1 a Chile en Santiago.

Apuestas para Colombia vs. Bolivia

Los pronósticos favorecen ampliamente a Colombia. Según las casas de apuestas, la victoria local cotiza entre 1.14 y 1.15, mientras que el empate paga alrededor de 7.0 y el triunfo de Bolivia llega hasta 17.0.

Pronósticos más positivos apuntan incluso a un triunfo de Colombia sin recibir goles, con cuotas atractivas como 1.69.

Posible resultado para Colombia vs. Bolivia, según la IA

Considerando la urgencia de Colombia, el factor cancha, el momento de Bolivia y los antecedentes recientes, el resultado más probable es una victoria colombiana por 3–0 o 2–0, en un partido donde la Tricolor imponga su fútbol y asegure su presencia en el Mundial de Estados Unidos 2026. Las emociones comenzarán a las 6:30 p.m. hora local, y Canal RCN estará al frente de la transmisión para que todo el país viva la fiesta.

