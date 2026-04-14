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🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Chile, Liga de Naciones Femenina: vea el partido en directo

La selección Colombia Femenina enfrenta este martes a Chile por la Liga de Naciones. Vea el partido aquí EN VIVO.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
05:05 p. m.
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La Selección Colombia Femenina tendrá este martes 14 de abril una nueva prueba determinante en su camino hacia la Copa Mundial de Brasil 2027, cuando reciba a Chile en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali por la sexta jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia llega con la gran posibilidad de quedarse con el liderato de la tabla si logra imponerse en casa, en un duelo que promete alta intensidad por lo que está en juego.

Las cafeteras ocupan actualmente la segunda posición con 10 puntos, exactamente la misma cifra de Argentina, que conserva la cima gracias a una mejor diferencia de gol. Ese panorama convierte el compromiso frente a las chilenas en una oportunidad inmejorable para que Colombia dé un golpe sobre la mesa y se consolide como una de las grandes favoritas a quedarse con uno de los cupos directos al Mundial.

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Del otro lado estará una selección chilena que marcha cuarta con siete unidades y que necesita reaccionar luego de su caída en la fecha anterior ante la Albiceleste.

Una oportunidad ideal para asumir el liderato

Más allá de los números, el contexto favorece a la Tricolor. El respaldo de su gente en Cali, el buen momento futbolístico y la confianza que dejó la reciente victoria sobre Venezuela han fortalecido el ambiente en el grupo. Jugadoras como Linda Caicedo, Leicy Santos y Jorelyn Carabalí se perfilan como piezas clave para marcar diferencias en un partido donde la posesión, la presión alta y la contundencia serán determinantes.

Colombia sabe que no solo se juega tres puntos, sino también la posibilidad de enviar un mensaje de autoridad en la competencia. Tomar el liderato en esta fase del torneo significaría acercarse aún más al gran objetivo de asegurar la clasificación a la cita orbital.

Chile, un rival exigente que también se juega mucho

Aunque Colombia parte con ventaja por su condición de local, Chile llega con la necesidad de sumar para no salir de la zona alta de la clasificación. Esa urgencia puede convertir el encuentro en un duelo abierto, con espacios y momentos de alta tensión táctica.

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La transmisión del compromiso será a través del Canal RCN, su aplicación oficial y las diferentes plataformas digitales del canal, a partir de las 8:00 p. m. de Colombia, con todas las miradas puestas en un partido que puede cambiar la parte alta de la tabla.

En el Pascual Guerrero, la Selección Colombia Femenina tiene una cita con el liderato y con la ilusión de seguir construyendo, paso a paso, su camino rumbo al Mundial de Brasil 2027.

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