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Inter de Milán puso en la mira a futbolista de la Selección Colombia para la próxima temporada

Reportaron desde Italia que el Inter de Milán quiere fichar a futbolista de la Selección Colombia.

Selección Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

abril 13 de 2026
11:25 a. m.
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El protagonismo de los futbolistas colombianos en Europa no se detiene y, de cara al próximo mercado de fichajes, un nuevo nombre empieza a tomar fuerza en la élite.

Se trata de Richard Ríos, mediocampista de la Selección Colombia, quien habría despertado el interés del Inter de Milán para reforzar su plantilla en la temporada 2026.

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El equipo italiano, que pelea por el título de la Serie A, ya proyecta ajustes en su nómina con la mirada puesta en volver a competir por la UEFA Champions League, torneo en el que no logró el protagonismo esperado en la actual campaña.

¿Por qué el Inter de Milán quiere a Richard Ríos?

El interés por Richard Ríos no es casual. A sus 25 años, el colombiano ha mostrado una evolución constante que lo posiciona como una de las piezas más interesantes del mediocampo sudamericano.

Su capacidad física, sumada a una destacada técnica, lo convierten en un perfil atractivo para el fútbol italiano.

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Además, su presente en el Benfica, uno de los clubes más importantes de Portugal, ha sido clave para aumentar su visibilidad en el mercado europeo.

Desde su llegada al club luso, el volante ha ganado minutos y confianza, consolidándose como una alternativa versátil en el esquema táctico.

Según el periodista Gianluca Di Marzio, reportes del mercado de fichajes señalan que tanto Inter como Napoli han seguido de cerca su rendimiento, lo que confirma que el jugador colombiano está en el radar de varios equipos de primer nivel.

¿Qué podría pasar con el futuro de Richard Ríos?

Aunque Ríos mantiene contrato vigente con Benfica hasta 2030, el interés de clubes como Inter abre la puerta a posibles negociaciones, que podrían incluir un préstamo con opción de compra. Este tipo de operaciones son comunes en el fútbol europeo, especialmente cuando se trata de jugadores en crecimiento.

Por otro lado, su presente con la Selección Colombia también influye en su proyección. Con la cercanía de competiciones internacionales, como el Mundial, el rendimiento de los jugadores se convierte en vitrina para los grandes clubes.

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Así, el interés del Inter de Milán no solo refleja su momento deportivo, sino también la creciente presencia de Colombia en el fútbol internacional.

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