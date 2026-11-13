Entrenador del Andorra avisa sobre estado de ánimo del arquero Owono: "está muy tocado"

El fútbol español continúa profundamente conmocionado tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien perdió la vida el pasado 3 de noviembre de 2026 al sufrir un paro cardiorrespiratorio derivado de un fuerte choque durante un partido oficial.

El incidente ocurrió en el estadio Heliodoro Rodríguez López en el duelo frente al FC Andorra, cuando el guardameta Jesús Owono disputaba un balón aéreo e impactó de forma accidental el pecho del atacante.

La acción, castigada en su momento con tarjeta roja directa, desencadenó una tragedia sin precedentes que mantiene sumido en una grave crisis anímica al portero internacional. ecuatoguineano.

Entrenador de Andorra entrega dura realidad de Owono

En medio del complejo escenario deportivo que atraviesa el club del Principado, el director técnico del Andorra, Carles Manso, rompió el silencio en rueda de prensa para referirse al estado de salud mental de su futbolista. El estratega fue tajante al señalar que el guardameta atraviesa un duelo devastador.

«Está muy tocado. Es obvio que no tuvo esa intención. Es una tragedia y tendrá que convivir con ello. Le estamos dando espacio y cuando él considere oportuno ya dirá si vuelve o no», declaró Manso ante los medios.

El cuerpo técnico y la directiva del FC Andorra han dejado en claro que no existe ninguna presión competitiva para el regreso de Owono a las canchas.

La situación de Jesús Owono ha generado una ola de solidaridad en todo el balompié español. Fuentes cercanas al entorno del portero señalan que el impacto psicológico ha sido tan severo que el jugador llegó a plantearse seriamente la posibilidad de apartarse definitivamente del fútbol profesional.

Días atrás, el propio arquero emitió un emotivo comunicado público en el que reconoció su dificultad para asimilar la pérdida de su colega y envió sus condolencias a la familia de Jesús de Miguel y a toda la afición del CD Tenerife.

¿De cuánto fue la sanción de Owono?

En el plano estrictamente reglamentario, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) oficializó una sanción de 12 partidos de suspensión para Jesús Owono por la jugada de la expulsión.

Con esta resolución se cierra el apartado disciplinario de un episodio que trascendió lo deportivo para abrir un debate sobre la salud mental y la vulnerabilidad humana en la alta competencia.