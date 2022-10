En video: el doblete de Linda Caicedo para el triunfo de Colombia sobre China

La máxima figura respondió al llamado. La Selección Colombia femenina sub-17 necesitaba de un triunfo para revivir en el Mundial de la categoría que se está disputando en India y Linda Caicedo apareció para comandar la victoria frente a China.

En el debut, las asiáticas le ganaron a México, mientras que las 'cafeteras' perdieron con España, por lo que tenían la obligación de sumar tres puntos este sábado para tener chances de avanzar a la siguiente ronda.

Muy rápido consiguió Colombia el objetivo de la mano de Linda Caicedo, quien anotó los goles del triunfo 2-0 en tan solo 23 minutos del primer tiempo.

El primero llegó al minuto nueve con una acción que se dio con fortuna. Juana Sofía Ortegón subió por la banda derecha y envió un centro al área, pero el balón se desvió en una rival y terminó pegando en e palo del arco, en donde apareció atenta Caicedo para tomar el rebote y anotar el primer tanto del partido.

🙌 @FCFSeleccionCol are up and running in the #U17WWC!



And guess who scored? Linda Caicedo! 😏#KickOffTheDream pic.twitter.com/aIkIjEii6V