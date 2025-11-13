Jhon Durán rechazó la convocatoria de la Selección Colombia, reportan medios turcos

El nombre de Jhon Jáder Durán vuelve a generar conversación entre los hinchas de la Selección Colombia. De acuerdo con el medio turco Skorer, el delantero del Fenerbahçe habría rechazado la convocatoria para los amistosos de noviembre frente a Nueva Zelanda y Australia.

Según la información publicada, Durán se comunicó con el técnico Néstor Lorenzo para pedir disculpas y explicar los motivos personales y profesionales que lo llevaron a no aceptar el llamado.

El jugador prefirió quedarse en Turquía para enfocarse en su recuperación física y en su desempeño con el Fenerbahçe, que se prepara para el clásico del 1 de diciembre ante Galatasaray, un duelo clave en la lucha por el título de la Superliga turca.

“Pidió disculpas y decidió quedarse en Turquía”

El informe de Skorer señala que Durán estaba comenzando a recuperar su mejor forma y que su decisión fue bien recibida por el cuerpo técnico del Fenerbahçe, que valoró su compromiso con el club. Aunque no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial desde Colombia, la noticia generó debate sobre su futuro en la selección.

Desde su última aparición con la 'Tricolor' en junio, Durán ha estado alejado de los llamados de Lorenzo. Su salida anticipada de una concentración anterior, por una molestia en la espalda, ya había generado dudas sobre la relación con el cuerpo técnico.

Su futuro con la Selección Colombia sigue en duda

Por ahora, Durán no estará en los últimos partidos del año con la Selección Colombia. Todo indica que su prioridad es consolidarse en el fútbol europeo antes de buscar un regreso al combinado nacional.

Mientras tanto, los aficionados esperan claridad sobre su situación. Ni el jugador ni la Federación Colombiana de Fútbol han confirmado o desmentido la versión publicada en Turquía, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre su papel en el proceso hacia el Mundial de 2026.