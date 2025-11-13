Así quedaron definidos los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II

La Liga BetPlay 2025-II entró en su fase más emocionante tras una vibrante fecha 20 disputada este jueves, quedaron definidos los ocho equipos que pelearán por el título del segundo semestre, que se disputará entre noviembre y diciembre.

La última jornada dejó emociones fuertes, pues Santa Fe y América de Cali, ambos al borde de la eliminación, aseguraron su cupo en los cuadrangulares.

Por otro lado, Independiente Medellín y Deportes Tolima confirmaron su dominio al finalizar en los dos primeros lugares de la tabla con 40 y 38 puntos respectivamente, convirtiéndose en los cabezas de serie de los grupos.

¿Cómo terminó la dramática fecha 20?

La jornada dejó sorpresas, goleadas y varios equipos luchando hasta el último minuto. Estos fueron los resultados:

Santa Fe 1-0 Alianza FC

Medellín 3-0 América de Cali

Llaneros 0-3 Envigado

Águilas Doradas 1-2 Tolima

Unión Magdalena 2-0 Fortaleza

Pasto 3-0 Bucaramanga

Deportivo Cali 1-1 Once Caldas

Junior 2-1 Atlético Nacional.

Con estos marcadores, se confirmaron los ocho clasificados a la fase semifinal:

Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Junior, Fortaleza, Independiente Santa Fe y América de Cali.

Así quedaron conformados los cuadrangulares semifinales

Una vez realizado el sorteo, así quedaron distribuidos los grupos que definirán a los finalistas del segundo semestre:

Grupo A

Independiente Medellín

Atlético Nacional

Junior

América de Cali

Grupo B

Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga

Fortaleza.

Independiente Santa Fe

La fase semifinal iniciará en los próximos días, pues Dimayor confirmará las fechas en las próximas horas.