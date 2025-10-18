CANAL RCN
Colombia vs. Francia, Mundial sub-20: la IA predijo posible resultado

Colombia y Francia lucharán este sábado por el tercer lugar de Mundial sub-20 y la IA predijo posible resultado del juego.

Foto: AFP

octubre 18 de 2025
08:19 a. m.
La Selección Colombia Sub‑20 llega al encuentro por el tercer puesto del Mundial Sub‑20 Chile 2025 frente a Francia Sub‑20 con sensaciones encontradas. Tras caer 1-0 en semifinales frente a Argentina Sub‑20, Colombia mostró carácter, cohesión defensiva y buen ritmo de juego, pero evidenció falta de contundencia en el área rival.

El plantel dirigido por César Torres ya había demostrado fuego ofensivo en rondas previas, como el triunfo 3-1 sobre Sudáfrica Sub‑20 en octavos y la remontada 3-2 ante España Sub‑20 en cuartos de final.

Francia Sub-20, por su parte, llega con experiencia e historial en torneos internacionales, y tras caer en su semifinal, se presenta motivado para asegurar un podio mundialista. Los franceses han mostrado buen control de juego y orden táctico, lo que les da un ligero favor en la previa.

Factores clave que inclinan la balanza

  • Recuperación de piezas importantes en Colombia: La vuelta de jugadores como Neyser Villarreal —máximo goleador del torneo— y Carlos Sarabia en defensa, representa una inyección de calidad tanto en ataque como en contención. Esto puede marcar la diferencia frente a un rival sólido como Francia.
  • Deseo de reivindicación: Después de haber quedado a las puertas de la final, Colombia tendrá motivación extra para cerrar con dignidad y levantar un trofeo de tercer lugar, hecho que le daría un nuevo impulso al proyecto juvenil colombiano.
  • Francia con oficio defensivo: Los galos tienden a mantener el control del balón y minimizar errores propios. Si Colombia no logra imponer su ritmo, Francia podría sacarle provecho a la transición ofensiva y a los espacios.

Pronóstico: Colombia 2 - 1 Francia

“La predicción es que Colombia vencerá 2-1 a Francia. Este resultado considera que los cafeteros jugarán con mayor ambición desde el arranque, aprovecharán sus ocasiones ofensivas gracias al regreso de Villarreal y Sarabia, y que la motivación por alcanzar el podio nutrirá su empuje final. Francia descontará con una jugada elaborada o pelota detenida, pero Colombia logrará imponerse gracias a su dinamismo y a la mejor integración de su plantilla”, fue lo que predijo ChatGPT.

Este partido será transmitido por el Canal RCN a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana). En resumen, será una oportunidad para que Colombia cierre este Mundial Sub-20 con una victoria que confirme el buen rumbo de su generación juvenil.

