Pelea con cuchillo entre hinchas colombianos previo a la semifinal contra Argentina en Mundial Sub-20

Viralizaron video de hinchas colombianos peleando con cuchillos antes de la semifinal contra Argentina en el Mundial Sub-20: video.

octubre 16 de 2025
03:54 p. m.
A las afueras del estadio Nacional de Santiago donde se jugó el crucial encuentro entre la Selección Colombia vs. Argentina por la semifinal del Mundial Sub-20 ocurrió un lamentable hecho. Un usuario chileno grabó y difundió un video que expuso la violencia e intolerancia de dos hinchas colombianos.

Las escalofriantes imágenes, que se hicieron virales en cuestión de minutos, mostraron a dos hinchas vestidos con la camiseta de la ‘Tricolor’ utilizando armas blancas e intentando agredirse mutuamente en medio de la multitud.

Hinchas colombianos pelearon con cuchillo en la semifinal contra Argentina en el Mundial Sub-20

Este lamentable incidente, que precedió al amargo 1-0 que significó la eliminación de Colombia del torneo, dejándola fuera de la final contra Marruecos y obligándola a disputar el tercer puesto contra Francia, desvió completamente la atención del juego.

El foco se puso en la amenaza latente de la violencia, con los aficionados aterrorizados presenciando un duelo a muerte cerca de las puertas de acceso.

El material audiovisual generó una alarma pública no solo por la presencia de armas blancas a las afueras de un evento masivo, sino por el nivel de agresividad que dos seguidores del mismo país manifestaron sin ningún reparo.

Indignación viral tras ver a dos hinchas colombianos peleando afuera del estadio de Santiago

La crudeza de la pelea con cuchillo entre hinchas colombianos provocó una ola de indignación en las redes sociales. El internauta que inicialmente reveló el video acompañó la publicación con fuertes comentarios, repudiando que este tipo de violencia ensombreciera el evento deportivo.

El hecho de que dos personas pudieran ingresar o tener acceso a armas blancas en las inmediaciones del estadio, en un día de alta convocatoria pone en tela de juicio los protocolos de seguridad.

Este tipo de actos vandálicos y de intolerancia, como la pelea con cuchillo entre hinchas colombianos, ensucia la pasión del fútbol sudamericano y refuerza la necesidad de implementar medidas de control más rigurosas.

