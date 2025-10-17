Millonaria cifra que ganaría Colombia si logra el tercer puesto en el Mundial sub-20

La selección Colombia Sub-20 tendrá un importante compromiso este sábado 18 de octubre cuando enfrente a Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. Aunque los dirigidos por César Torres quedaron con el sinsabor de haber sido eliminados por Argentina en semifinales, el duelo ante los europeos no solo representa una oportunidad para despedirse con orgullo, sino también para obtener una recompensa económica significativa.

De acuerdo con cifras estimadas por la FIFA, el equipo que se quede con el tercer lugar del torneo recibirá 300 mil dólares, una cifra que equivale a unos 1.100 millones de pesos colombianos. Esta bonificación se convierte en un incentivo adicional para los jóvenes cafeteros, quienes buscarán cerrar con broche de oro una destacada participación que ya ha sido considerada una de las mejores del país en la historia del certamen.

Un premio que motiva a la generación dorada de César Torres

Más allá de la parte económica, el tercer puesto sería un logro histórico para esta camada de futbolistas que ha dejado grandes impresiones a nivel internacional. El cuerpo técnico encabezado por César Torres sabe que la motivación del grupo está intacta y que terminar entre los tres mejores del mundo reafirmaría el buen trabajo del proceso juvenil colombiano.

Jugadores como Neyser Villarreal, Carlos Sarabia y Óscar Perea volverán a ser protagonistas, buscando darle a Colombia una victoria que combine orgullo deportivo y recompensa económica. Además, el equipo contará nuevamente con sus piezas clave que no estuvieron en la semifinal, lo que podría marcar una diferencia ante el combinado francés.

Un antecedente favorable ante Francia

La historia reciente sonríe a Colombia: la última vez que ambas selecciones se enfrentaron oficialmente fue en el Mundial Sub-20 de 2011, disputado en el país. En aquella ocasión, la Tricolor se impuso 4-1 en un partido inolvidable para los aficionados.

Catorce años después, el contexto es diferente, pero la ilusión sigue siendo la misma. Colombia no solo jugará por el orgullo nacional, sino también por un premio económico que representa el esfuerzo, la disciplina y el crecimiento del fútbol juvenil del país. Una última batalla para dejar huella y confirmar que el futuro del fútbol colombiano está en buenas manos.