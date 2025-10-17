CANAL RCN
Deportes

Millonaria cifra que ganaría Colombia si logra el tercer puesto en el Mundial sub-20

La selección Colombia peleará no solo por el honor, sino por un gran premio económico en el Mundial sub-20.

Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
02:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La selección Colombia Sub-20 tendrá un importante compromiso este sábado 18 de octubre cuando enfrente a Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. Aunque los dirigidos por César Torres quedaron con el sinsabor de haber sido eliminados por Argentina en semifinales, el duelo ante los europeos no solo representa una oportunidad para despedirse con orgullo, sino también para obtener una recompensa económica significativa.

De acuerdo con cifras estimadas por la FIFA, el equipo que se quede con el tercer lugar del torneo recibirá 300 mil dólares, una cifra que equivale a unos 1.100 millones de pesos colombianos. Esta bonificación se convierte en un incentivo adicional para los jóvenes cafeteros, quienes buscarán cerrar con broche de oro una destacada participación que ya ha sido considerada una de las mejores del país en la historia del certamen.

Víctor Hugo Aristizábal explotó por críticas para su hijo Emilio en el Mundial sub-20
RELACIONADO

Víctor Hugo Aristizábal explotó por críticas para su hijo Emilio en el Mundial sub-20

Un premio que motiva a la generación dorada de César Torres

Más allá de la parte económica, el tercer puesto sería un logro histórico para esta camada de futbolistas que ha dejado grandes impresiones a nivel internacional. El cuerpo técnico encabezado por César Torres sabe que la motivación del grupo está intacta y que terminar entre los tres mejores del mundo reafirmaría el buen trabajo del proceso juvenil colombiano.

Jugadores como Neyser Villarreal, Carlos Sarabia y Óscar Perea volverán a ser protagonistas, buscando darle a Colombia una victoria que combine orgullo deportivo y recompensa económica. Además, el equipo contará nuevamente con sus piezas clave que no estuvieron en la semifinal, lo que podría marcar una diferencia ante el combinado francés.

Un antecedente favorable ante Francia

La historia reciente sonríe a Colombia: la última vez que ambas selecciones se enfrentaron oficialmente fue en el Mundial Sub-20 de 2011, disputado en el país. En aquella ocasión, la Tricolor se impuso 4-1 en un partido inolvidable para los aficionados.

Pelea con cuchillo entre hinchas colombianos previo a la semifinal contra Argentina en Mundial Sub-20
RELACIONADO

Pelea con cuchillo entre hinchas colombianos previo a la semifinal contra Argentina en Mundial Sub-20

Catorce años después, el contexto es diferente, pero la ilusión sigue siendo la misma. Colombia no solo jugará por el orgullo nacional, sino también por un premio económico que representa el esfuerzo, la disciplina y el crecimiento del fútbol juvenil del país. Una última batalla para dejar huella y confirmar que el futuro del fútbol colombiano está en buenas manos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Futuro de César Torres estaría definido ya tras el Mundial Sub 20 con la Selección Colombia

América de Cali

América de Cali se medirá contra los grandes de Europa: fue invitado a prestigioso torneo

Atlético Nacional

Nicolás Gallo también tiene consecuencias: se suma a la sanción de Alfredo Morelos

Otras Noticias

Daniel Quintero

¿Daniel Quintero puede inscribirse en otra consulta? Esto dice un magistrado

El exalcalde renunció a la consulta en la que también participarán Iván Cepeda y Carolina Corcho.

Dólar

Así cerró el dólar en Colombia este 17 de octubre: llegó a cifras que no alcanzaba hace 18 meses

El precio de la divisa estadounidense cayó a cifras que no se veían desde abril de 2024, impulsado por factores locales e internacionales.

Redes sociales

Revelan nuevos detalles sobre una operación que antecedió la muerte de ‘Baby Demoni’

Donald Trump

Exasesor del presidente Donald Trump se declaró no culpable de divulgar información clasificada

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos