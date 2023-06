Colombia 1 vs. 3 Italia, EN VIVO: Jhojan Torres le devuelve la esperanza a la 'tricolor'

Este sábado 3 de junio, la Selección Colombia Sub-20 se verá las caras con su similar de Italia en un duelo válido por los cuartos de final del Mundial de la categoría. La 'tricolor', que viene de golear 5-1 a Eslovaquia, se ilusiona con alcanzar la que sería su segunda semifinal en el certamen orbital juvenil. Al frente, tendrá a la 'azzurra', que viene de eliminar a Inglaterra por un disputado 2-1.

Así formará Colombia:

Héctor Cárdenas no hizo cambios respecto a los once jugadores que iniciaron contra Eslovaquia. Esta es la formación de Colombia: Luis Marquinez, Édier Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Álvarez, Andrés Salazar, Jhojan Torres, Gustavo Puerta (C), Yáser Asprilla, Óscar Cortés, Alexis Manyoma y Tomás Ángel.