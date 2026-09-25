Así queda la Selección Colombia vs. México, en el amistoso internacional, según la inteligencia artificial

La Selección Colombia, después de su participación en el Mundial 2026, volverá a tener actividad.

El sábado 26 de septiembre, a las 8:00 de la noche (hora de Colombia), enfrentará a México en Estados Unidos.

Este partido se llevará a cabo en el M&T Bank Stadium, situado en Baltimore, y será la oportunidad para que se muestren varios jugadores nuevos.

En consecuencia, en medio de esa coyuntura, la inteligencia artificial realizó un análisis y reveló cuánto quedaría este partido amistoso.

Así queda la Selección Colombia vs. México, según la inteligencia artificial

De acuerdo con la inteligencia artificial, la Selección Colombia se impondrá vs. México con un marcador de 2-1.

"Colombia conserva una base competitiva y tiene opciones de ataque como Luis Suárez y Jhon Arias, aunque en esta convocatoria no están James Rodríguez ni Luis Díaz. Mientras tanto, México estrena etapa con Rafael Márquez, así que se espera un partido parejo y con ajustes de ambos equipos", puntualizó la herramienta digital.

"Me inclino por una victoria colombiana ajustada. Creo que la 'tricolor' conseguirá ocasiones con sus transiciones y marcará dos veces, pero que México responderá con un gol y mantendrá el resultado abierto hasta el final", añadió.

¿Por qué Luis Díaz no fue convocado para estos partidos amistosos de la Selección Colombia?

En la rueda de prensa en la que se anunciaron los convocados, Néstor Lorenzo informó que tuvo una charla con Luis Díaz y que le expresó que lo veía cansado y no estaba teniendo la velocidad que lo caracteriza.

Por lo tanto, con la intención de que se recupere y siga siendo determinante en el proceso, juntos llegaron a un acuerdo para que el guajiro descanse, se ponga a punto y pueda volver a estar con la 'amarilla' en la próxima convocatoria.

Entre tanto, después de muchos años con la Selección Colombia, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero tomaron la decisión de retirarse.

Recuerde que el Canal RCN, como es habitual, estará junto a la 'tricolor' y que todas las emociones del amistoso vs. México podrán seguirse a través de la señal principal, la App y la cuenta de Youtube.