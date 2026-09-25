CANAL RCN
Deportes

Así queda la Selección Colombia vs. México, en el amistoso internacional, según la inteligencia artificial

La 'tricolor' regresa a las canchas después de la eliminación mundialista contra Suiza.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

septiembre 25 de 2026
11:19 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia, después de su participación en el Mundial 2026, volverá a tener actividad.

El sábado 26 de septiembre, a las 8:00 de la noche (hora de Colombia), enfrentará a México en Estados Unidos.

¿James Rodríguez tendrá su despedida en la Selección Colombia? Esto dijo Néstor Lorenzo
RELACIONADO

¿James Rodríguez tendrá su despedida en la Selección Colombia? Esto dijo Néstor Lorenzo

Este partido se llevará a cabo en el M&T Bank Stadium, situado en Baltimore, y será la oportunidad para que se muestren varios jugadores nuevos.

En consecuencia, en medio de esa coyuntura, la inteligencia artificial realizó un análisis y reveló cuánto quedaría este partido amistoso.

Así queda la Selección Colombia vs. México, según la inteligencia artificial

De acuerdo con la inteligencia artificial, la Selección Colombia se impondrá vs. México con un marcador de 2-1.

"Colombia conserva una base competitiva y tiene opciones de ataque como Luis Suárez y Jhon Arias, aunque en esta convocatoria no están James Rodríguez ni Luis Díaz. Mientras tanto, México estrena etapa con Rafael Márquez, así que se espera un partido parejo y con ajustes de ambos equipos", puntualizó la herramienta digital.

"Me inclino por una victoria colombiana ajustada. Creo que la 'tricolor' conseguirá ocasiones con sus transiciones y marcará dos veces, pero que México responderá con un gol y mantendrá el resultado abierto hasta el final", añadió.

¿Por qué Luis Díaz no fue convocado para estos partidos amistosos de la Selección Colombia?

En la rueda de prensa en la que se anunciaron los convocados, Néstor Lorenzo informó que tuvo una charla con Luis Díaz y que le expresó que lo veía cansado y no estaba teniendo la velocidad que lo caracteriza.

¿Quién será el nuevo capitán de la Selección Colombia? Néstor Lorenzo lo confirmó
RELACIONADO

¿Quién será el nuevo capitán de la Selección Colombia? Néstor Lorenzo lo confirmó

Por lo tanto, con la intención de que se recupere y siga siendo determinante en el proceso, juntos llegaron a un acuerdo para que el guajiro descanse, se ponga a punto y pueda volver a estar con la 'amarilla' en la próxima convocatoria.

Entre tanto, después de muchos años con la Selección Colombia, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero tomaron la decisión de retirarse.

Recuerde que el Canal RCN, como es habitual, estará junto a la 'tricolor' y que todas las emociones del amistoso vs. México podrán seguirse a través de la señal principal, la App y la cuenta de Youtube.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

¿James Rodríguez tendrá su despedida en la Selección Colombia? Esto dijo Néstor Lorenzo

Liga BetPlay

Lucas González habló fuerte sobre el arbitraje en el Nacional vs. Millonarios: Gamero respondió

Atlético Nacional

Desde Atlético Nacional entregaron primer reporte tras lesión de 'Chicho' Arango

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

El indictment de alias Araña, temido cabecilla: detalles oscuros de su prontuario criminal

La acusación en manos de la Interpol describe el poderío que consiguió el cabecilla en la frontera con Ecuador.

Finanzas personales

Multa de más de 200.000 pesos a dueños de gatos en conjuntos residenciales por esta práctica común

Los dueños de estos animales domésticos deberán tener en cuenta la normativa para evitar sanciones.

La casa de los famosos

¡Sorpresivo! Importante exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia reveló que está en embarazo

Artistas

Reconocido cantante fue herido en grave ataque armado: esto se sabe de su salud

OMS

Métodos anticonceptivos masculinos: OMS acelera su llegada al mercado